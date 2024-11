Không khí lạnh về sát miền Bắc, Hà Nội có mưa không và nhiệt độ xuống mức nào?

HHT - Đợt không khí lạnh đã dự báo sắp ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Liệu không khí lạnh có gây mưa không, và nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội cụ thể sẽ thế nào?

Đợt không khí lạnh đã đề cập trong các bản tin trước đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ đến miền Bắc nước ta vào khoảng chiều tối đến tối nay, 25/11.

Không khí lạnh về sẽ khiến nhiệt độ toàn miền giảm, bắt đầu ở Đông Bắc Bộ rồi mở rộng dần. Ngay trong ngày mai, 26/11, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành miền Bắc sẽ giảm gần 10oC so với hôm nay.

Cụ thể, nhiệt độ ở Hà Nội vào trưa và chiều thứ Ba, 26/11, chỉ khoảng 19 - 20oC trong khi hôm nay là khoảng 29 - 30oC (ở thời điểm tương ứng). Ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, nhiệt độ ở những thời điểm tương tự giảm từ 26oC xuống khoảng 16oC.

Nhiệt độ buổi sáng sớm (thấp nhất trong ngày) giảm sâu trong vài ngày tiếp theo, ở Hà Nội dự báo xuống mức 15 - 16oC hoặc thấp hơn, trời rét. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự. Ở vùng núi, nhiệt độ sẽ xuống mức 11 - 12oC hoặc thậm chí dưới 10oC, trời rét đậm, có nơi rét hại.

Không khí lạnh lúc mới về có thể gây mưa rải rác ở một số nơi, chủ yếu là mưa nhỏ, vào chiều tối đến đêm 25/11 và sáng 26/11. Tuy nhiên, đây vẫn là đợt không khí lạnh khô nên mưa sẽ sớm chấm dứt và độ ẩm giảm mạnh ở phần lớn miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội.

Thực tế, dù mạnh nhất từ đầu mùa nhưng đợt không khí lạnh này đã yếu hơn một chút so với những dự báo ban đầu, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Bắc sẽ tăng dần trở lại từ khoảng 29 - 30/11. Tuy nhiên, gió mùa Đông Bắc về vẫn khiến nhiệt độ giảm đáng kể, đặc biệt là nhiệt độ thấp nhất vào buổi đêm và sáng sớm, ở Hà Nội có thể xuống dưới 15oC, nên người dân đi làm, đi học sớm nên chọn trang phục giữ ấm phù hợp.