Nhạc hội SVĐ Mỹ Đình bán vé "bất ổn" nhưng được khen vì "gỡ vía bom" và gì nữa?

HHTO - Nhạc hội K-PULSE HANOI 2026 đang được khen là "gỡ vía" thành công cho nỗi ám ảnh mang tên "bom vé" với fan K-Pop 2 năm trước. Đại nhạc hội này hoàn toàn có tiềm năng tái khởi động nếu cải thiện những thiếu sót.

K-PULSE HANOI 2026 (SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội) sở hữu dàn nghệ sĩ biểu diễn khá đẹp khi có độ nhận diện cao với fan K-Pop Việt Nam cùng kho nhạc có nhiều bản hit tiếp cận đại chúng. Tuy nhiên, nơi tổ chức quá sức, mức vé cao trong khi quyền lợi thiếu hấp dẫn trở thành rào cản lớn (6,5 triệu đồng với hạng VIP - vé đứng sát sân khấu).

Sân vắng "thấy thương" trong đêm diễn đầu tiên của K-PULSE HANOI 2026.

Sát ngày sự kiện diễn ra vẫn không thể bán hết bất kỳ khu vực nào, K-PULSE HANOI 2026 được khán giả dự đoán cầm chắc kịch bản hủy show như nhiều đại nhạc hội từng có kế hoạch tổ chức tại Việt Nam. Vì thế, dù công bố hàng loạt chính sách khuyến mãi, trợ giá..., sự kiện vẫn khó bán thêm vé.

Dù bị gán mác "show ế vé", K-PULSE HANOI 2026 vẫn diễn ra đúng lịch. "Độ cháy" của dàn nghệ sĩ và khán giả bất chấp khoảng trống chiếm hơn nửa sân ở đêm đầu tiên đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ mạng xã hội. Nhờ đó, đêm diễn thứ hai hút thêm được nhiều khán giả hơn. Ban tổ chức cũng dồn khán giả mua vé tầng 3 xuống tầng 2 để tạo hiệu ứng lấp đầy.



Từ đại hội nhạc nước này, fan K-Pop không khỏi liên tưởng đến một nhạc hội Hàn Quốc khác cũng tuyên bố tổ chức 2 đêm ở SVĐ Mỹ Đình, cùng rơi vào tình trạng "ế vé" - K-POP FESTIVAL OPEN AIR #2 (năm 2023) do BOM Ent đứng ra tổ chức. Đây chính là tiền lệ xấu khiến fan K-Pop không dám "xuống tiền" cho hàng loạt sự kiện sau.

Chương trình của BOM hủy show sát ngày và lập lờ trong việc hoàn tiền. Cách xử lý khiến người hâm mộ và nghệ sĩ đều ác cảm. Từ đây, việc K-PULSE HANOI 2026 bất chấp "ế vé", "nhìn là thấy lỗ" vẫn tổ chức rình rang với súng nước, pháo hoa đầy đủ đã thành công "gỡ vía" và xóa đi nỗi ám ảnh năm nào với fan K-Pop Việt.

Một điểm khác được khen của K-PULSE HANOI 2026 là chọn đúng đội nhân viên hỗ trợ nhiệt tình, chiều fan. Các quầy nước lọc được bố trí quanh sân. Hội "bám rào" khó di chuyển có nhân viên hỗ trợ phát tận nơi.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng, súng nước "trộm vía". Chương trình có phiên dịch Hàn - Việt. Ban tổ chức đàm phán với nghệ sĩ tốt, mỗi set diễn trung bình 30 - 40 phút - thời lượng đủ dài để khán giả không bị hẫng. Ít bị "chết" sân khấu, không "cháy" timeline. Kết thúc vào khoảng 22h30 là thời gian đẹp và an toàn cho khán giả di chuyển về nhà.

Ảnh: @ssssoapbubble

Những "bất ổn" của K-PULSE HANOI 2026 đến từ chỗ khảo sát thị trường, thiếu quyền lợi thiết yếu (cho phép đem súng nước đối với water festival, hỗ trợ khăn...), bản quyền nhạc... K-PULSE HANOI 2026 có lẽ sẽ không mang tiếng xấu như hiện tại nếu dồn line-up vào một ngày, hạ mức giá và kéo dài thời gian mở bán. Nhìn ở cả khía cạnh tích cực, nhiều khán giả đánh giá K-PULSE HANOI xứng đáng trở lại vào năm sau nếu cải thiện được những thiếu sót của lần đầu tiên này.