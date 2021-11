Kim Seon Ho vẫn dẫn đầu bình chọn "Diễn viên được yêu thích nhất" sau loạt bê bối đời tư

HHT - Mới đây, Netflix Hàn Quốc đã xác nhận Song Mino (WINNER) sẽ tham gia vào bộ phim bom tấn "Seoul Vibe" cùng dàn diễn viên đã xác nhận trước đó gồm: Yoo Ah In, Go Kyung Pyo, Park Ju Hyun và Ong Seong Wu...

HHT - Có thông tin xôn xao trên MXH Weibo rằng "Hạo Y Hành" của La Vân Hi, Trần Phi Vũ sẽ đổi tên thành "Bích Thành Quyết". Đồng thời bộ phim cũng được chia làm hai phần, thậm chí sẽ sớm được lên sóng.

HHT - Mới đây, Momo (TWICE) khiến fan bất ngờ khi tung ra bản cover cực ngọt ngào của ca khúc "Back To The Beginning" vào sinh nhật của mình. Không chỉ đánh bật mọi chỉ trích trước đây về giọng hát còn yếu kém, MV ca khúc cover còn được chính tay Momo chỉnh sửa như một món quà dành tặng cho người hâm mộ.