Kim Soo Hyun bị Knet đào lại những "hành động mờ ám" với các nữ diễn viên nhí

HHT - Knet “đào lại” một số phát ngôn và hành động mờ ám của Kim Soo Hyun trong quá khứ đối với một số nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Khi đó, những nữ diễn viên này vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên.

Gọi Nam Ji Hyun là “cô gái của tôi”

Kim Soo Hyun từng hợp tác với nữ diễn viên Nam Ji Hyun (Good Partner) trong hai bộ phim là Will It Snow For Christmas? (2009) và Giant (2010). Khi hợp tác với Kim Soo Hyun lần đầu, Nam Ji Hyun mới 15 tuổi.

Thời điểm này, cả Kim Soo Hyun và Nam Ji Hyun đều đảm nhận vai hồi nhỏ của các nhân vật chính. Tuy nhiên, khi đóng Giant, Nam Ji Hyun không có cảnh chung với Kim Soo Hyun, do vai của Nam Ji Hyun hẹn hò với nhân vật em trai của Kim Soo Hyun trong phim. Trong một phỏng vấn, Kim Soo Hyun đã nói rằng: “Cảm giác thật kỳ lạ, như thể cô gái của tôi đã bị em trai cướp mất vậy”.

Ngoài ra, Kim Soo Hyun còn so sánh Nam Ji Hyun với “cáo” khi nhận xét về diễn xuất của cô: “Mặc dù em ấy trẻ hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi đã học được nhiều điều khi quay Will It Snow For Christmas? cùng em ấy. Em ấy biết mọi thứ, từ góc quay cho đến chi tiết về kiểu diễn xuất nào cần phải làm”.

Hẹn Kim Yoo Jung lớn

Vào năm 2012, Kim Soo Hyun từng hợp tác với Kim Yoo Jung (My Demon) trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Khi đó, Kim Soo Hyun đóng vai nam chính, Kim Yoo Jung đóng vai nữ chính lúc nhỏ (vai nữ chính lúc lớn do Han Ga In đóng).

Mới đây, một đoạn video hé lộ trên phim trường Mặt Trăng Ôm Mặt Trời cho thấy Kim Soo Hyun bỗng dưng ôm chầm lấy Kim Yoo Jung. Có vẻ đây là hành động bộc phát, không có trong kịch bản, bởi Kim Yoo Jung lộ rõ vẻ ngạc nhiên và hoang mang.

Knet cũng “đào” được rằng trong một buổi phỏng vấn về Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Kim Soo Hyun đã có lời khen ngợi Kim Yoo Jung, nhưng khiến người ta thấy kỳ lạ. Kim Soo Hyun nói rằng mình mong chờ vẻ ngoài trưởng thành của Kim Yoo Jung, khi đó cả hai có thể hợp tác trong một bộ phim với tư cách là nam nữ chính. Thời điểm đó, Kim Yoo Jung chỉ mới 13 tuổi.

Bất ngờ tặng quà Park Eun Bin

Vào năm 2010, Park Eun Bin (Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo) tham gia buổi ra mắt phim Death Bell 2: Bloody Camp - một phim có cô tham gia diễn xuất. Khi đó, Kim Soo Hyun đang ở hàng ghế khán giả đột nhiên chạy lên sân khấu và đưa cho Park Eun Bin một món quà.

Hành động bất ngờ này của Kim Soo Hyun không chỉ khiến Park Eun Bin ngạc nhiên mà những bạn diễn của cô đang ở trên sân khấu cũng cảm thấy khó hiểu tương tự. Ngay chính khán giả ở dưới cũng thấy thắc mắc, nhưng không ai đoán chắc lý do thực sự là gì.

Được biết, Park Eun Bin và Kim Soo Hyun đóng cùng trong phim điện ảnh Secretly, Greatly. Vào thời điểm Park Eun Bin tham gia Death Bell 2, cô 18 tuổi.

Chụp selfie với diễn viên nhí Điên Thì Có Sao

Khi đóng Điên Thì Có Sao, Kim Soo Hyun đã đăng ảnh chụp chung với diễn viên nhí Kim Soo In lên Instagram. Tuy là bạn diễn nhưng thực tế giữa Kim Soo Hyun và Kim Soo In có rất ít lý do để quay cùng, bởi cô bé là diễn viên nhí đóng vai nữ chính lúc nhỏ (vai nữ chính lúc lớn được đảm nhận bởi Seo Ye Ji).

Điều khiến Knet thấy “bất ổn” là trên Instagram, Kim Soo Hyun chỉ chụp ảnh với diễn viên nhí của nữ chính, nhưng không chụp ảnh với diễn viên nhí thủ vai nhân vật của mình hồi nhỏ. Kim Soo In sinh năm 2009, khi đóng Điên Thì Có Sao cô bé khoảng tầm 11 tuổi.

Một số bình luận của netizen:

“Ôi trời, anh ta thực sự là một củ hành tây. Càng bóc càng cay mắt.”

“Muốn đóng vai người yêu của một đứa trẻ 13 tuổi, gọi một đứa trẻ 15 tuổi là “cô gái của tôi”. Anh ta nghĩ rằng nói như vậy mà được hả?”

“Có vẻ như anh ta chỉ tán tỉnh các diễn viên nhí? Chỉ có Kim Sae Ron là người duy nhất mắc bẫy.”

“Anh ta công khai và rất nhất quán trong việc thể hiện điều đó. Chỉ là mọi người không để ý thôi.”