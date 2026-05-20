Quà ngày tình yêu 520 của phim Hoa ngữ: Cặp đôi nào cũng "ngọt đến sâu răng"

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Nhân ngày tình yêu 520 ở Trung Quốc, nhiều phim đã tung loạt poster cực ngọt ngào khiến khán giả càng nôn nóng chờ ngày phim lên sóng.

Ngày 20/5 (520) được xem là ngày tình yêu ở Trung Quốc vì phát âm nghe hao hao với “anh yêu em”. Nhân dịp này, nhiều phim sắp ra mắt đã tung loạt poster cặp đôi để quảng bá, khiến cho khán giả ngập trong ngọt ngào.

Phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đã đăng tải một đoạn trích giữa Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên, càng khiến người xem tò mò về mối quan hệ éo le giữa hai nhân vật chính. Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn xoay quanh Mộ Dung Thanh Dịch, sinh ra là thiếu gia nhưng vì nhầm lẫn mà rơi vào một gia đình nghèo khó, bị bố đối xử tệ bạc. Khi Thanh Dịch bỏ nhà đi đã được Nhậm Tố Tố giúp đỡ mà chẳng ngờ vì thế, gia đình cô gặp phải họa lớn.

Nhiều năm sau, hai người mới gặp lại, hẹn hò nhưng lại gặp biến cố mới do thời cuộc, khiến Nhậm Tố Tố biến mất để lại Mộ Dung Thanh Dịch thương nhớ khôn nguôi. Rồi thời gian trôi qua, cô gái trở về với thân phận mới và chuyện tình của họ lại bị thử thách lần nữa, hứa hẹn một đoạn kết đẫm nước mắt.

Tướng Môn Độc Hậu hào phóng tung hẳn một loạt poster của Vương Hạc Đệ, Mạnh Tử Nghĩa để chứng tỏ hai người vừa đẹp đôi vừa hợp vai. Trong phim, Mạnh Tử Nghĩa đóng vai Thẩm Diệu là con gái tướng quân, vì yêu nhầm người mà khiến chính bản thân và gia đình mất mạng. Sau đó, Thẩm Diệu hồi sinh, quay ngược về thời điểm 14 tuổi và quyết định lên kế hoạch đi trước một bước, không để kẻ thù ra tay lần nữa. Nhưng mọi chuyện xem chừng không như Thẩm Diệu sắp đặt, khi thế tử Cảnh Hành của nhà họ Tạ lại luôn khẳng định “thiên hạ thuộc về nàng còn nàng thuộc về ta".

Còn phim Mộng Hoa Đình cũng không kém cạnh với khoảnh khắc tình cảm của Trần Triết Viễn và Trương Tịnh Nghi. Phim kể về công chúa Đề Lan của Tượng Nam Quốc sau khi trải qua nhiều biến cố lớn, bỗng có siêu năng lực nhìn thấy tương lai. Nàng có hôn nhân sắp đặt với tướng quân Thang Càn Tự, nhưng chẳng ngờ một vị Hoàng tử của Đại Trung Quốc lại muốn giành lấy Đề Lan vì nhìn cô rất giống người vợ quá cố.

