"Lầu Chú Hỏa" tung poster đầu tiên, hé lộ màu sắc kinh dị khác biệt

HHTO - Làn sóng phim kinh dị Việt vẫn chưa hạ nhiệt khi rất nhiều dự án đã sẵn sàng công chiếu vào mùa Hè năm nay. Trong số đó, "Lầu Chú Hỏa" là cái tên nổi bật.

Nhiều ý kiến cho rằng 2026 là năm bùng nổ của phim Việt, khi gần như tuần nào cũng có phim nội địa ra rạp. Đặc biệt trong dịp Hè 2026, hàng loạt dự án kinh dị đã “xếp hàng” chờ ngày công chiếu như Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, Ốc Mượn Hồn, Ma Xó, Lầu Chú Hỏa... Sự cạnh tranh về doanh thu vì thế được dự báo sẽ càng thêm gay gắt. Tuy nhiên, đây cũng là tín hiệu tích cực của điện ảnh Việt: khán giả có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời buộc các nhà làm phim phải đầu tư chỉn chu, nghiêm túc nếu muốn kéo người xem ra rạp.

Nhiều phim kinh dị Việt sắp ra mắt vào dịp Hè

Nhà sản xuất Lầu Chú Hỏa vừa hé lộ poster đầu tiên của phim, ghi lại khung cảnh nhóm 6 bạn trẻ hướng ánh nhìn về phía căn nhà phủ đầy ám khí, như báo hiệu hành trình dấn thân khám phá những bí ẩn bị chôn giấu của gia chủ. Căn nhà cổ hiện lên với vẻ bề thế, bốn phía bao trùm bởi bóng tối huyền hoặc. Trên ban công tầng hai, hình ảnh một thiếu nữ mặc áo trắng, tóc xõa dài đứng trước căn phòng hắt ra ánh sáng đỏ tạo ấn tượng thị giác mạnh, đồng thời gợi cảm giác rùng rợn. Phải chăng đó chính là hồn ma cô con gái mắc bệnh hiểm nghèo trong truyền thuyết về “con ma nhà họ Hứa” đã được người đời truyền tai suốt hàng trăm năm qua?

Lầu Chú Hỏa lại có hướng khác biệt so với nhiều phim kinh dị

Cùng thuộc thể loại kinh dị, Lầu Chú Hỏa không đi theo lối hù dọa thuần túy mà lựa chọn cách kể chuyện chân thực, tập trung khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật và bầu không khí nặng nề trong căn nhà.

Trước đó, nhà sản xuất từng lo ngại hướng đi này có phần khác biệt so với mặt bằng phim kinh dị Việt, nên kiên nhẫn chờ thời điểm phù hợp. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều tác phẩm với cách tiếp cận mới đã ra rạp và nhận được phản hồi tích cực, cho thấy khán giả ngày càng cởi mở với những hình thức kể chuyện khác biệt.