Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Thành Công A: Chào đón 180 "tân binh" lớp 1!

HHT - Sáng nay khai giảng năm học mới, 180 “tân binh” lớp 1 đã được cô Hiệu trưởng và các thầy cô tại trường Tiểu học Thành Công A hân hoan chào đón, sẵn sàng bước vào một hành trình đầy hứng khởi ở phía trước.

Hòa chung không khí tựu trường sôi nổi đang diễn ra trên khắp cả nước trong ngày 5/9, thầy cô và các bạn học sinh trường Tiểu học Thành Công A cũng náo nức cùng nhau dự Lễ Khai giảng chào đón năm học mới 2023-2024.

Năm nay, trường Tiểu học Thành Công A đón 180 em học sinh lớp 1. Các “tân binh” xúng xính trong bộ đồng phục mới tinh tươm, được các cô giáo dẫn vào các lớp từ lớp 1A1 đến 1A6 trong sự chào đón của các anh chị khối lớp trên.

Nhà giáo Lê Thị Anh Thư - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và ông Hoàng Minh Giáp - Trưởng ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh đã cùng các cô giáo chào đón các “tân binh” lớp 1 đến trường.

Đón các "mầm non" nhập trường đều là những cô giáo có kinh nghiệm lâu năm. Nếu như cô Đỗ Thúy Bình - Chủ nhiệm lớp 1A1 là giáo viên dạy giỏi cấp Quận, với 23 năm kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm và giảng dạy cấp tiểu học; thì cô Phạm Hương Giang - Tổ trưởng chuyên môn của khối 1 là cô giáo có bề dày kinh nghiệm lâu năm trong rèn chữ và rèn nếp cho học sinh lớp 1.

Cô Từ Thị Bích Ngọc - Chủ nhiệm lớp 1A3 là người luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Các bạn “tân binh” lớp 1A4 có tới hai cô giáo chủ nhiệm là cô Phạm Thị Hồng Nghĩa và cô Cao Kiều Trang.

Là một giáo viên giàu nhiệt huyết, luôn tâm lí, gần gũi và cởi mở với các thế hệ học sinh, cô Ngọc Anh được bố trí làm giáo viên chủ nhiệm của các bạn lớp 1A5.

Đón các bạn nhỏ lớp 1A6 bước chân vào ngưỡng cửa đầu tiên của tiểu học là cô Trịnh Minh Hằng - người luôn nỗ lực tìm tòi các phương pháp tiếp cận khác nhau tùy theo mỗi cá tính học sinh để giúp biến các ưu điểm thành thế mạnh của các bạn nhỏ.

Là một ngôi trường có bề dày thành tích 32 năm và là điểm sáng của ngành giáo dục quận Ba Đình, các thầy cô tại trường tiểu học Thành Công A mong muốn nỗ lực không ngừng để giúp các bạn nhỏ luôn có niềm vui mỗi ngày đến trường, để từ đó tự tin, vững bước vào tương lai.

Không chỉ giáo dục toàn diện Đức - Trí - Thể - Mĩ, các thầy cô tại trường tiểu học Thành Công A còn khuyến khích các bạn học sinh bộc lộ tài năng và năng khiếu của mình qua các giờ học, CLB ngoại khóa. Hè 2023 vừa qua, bạn Nguyễn Duy Anh - học sinh lớp 3A4 đã giành được 2 huy chương vàng tại cuộc thi piano quốc tế: Grand Opus Piano Competition và Hong Kong International Music Festival 2023. Trong lễ khai giảng, Duy Anh đã tự tin trình diễn Chương 1 của bản Sonatin giọng Đô trưởng, Opus 36 số 3 của nhà soạn nhạc Clementi trên sân khấu trước các thầy cô, bạn bè và đông đảo quý vị phụ huynh.

Trong niềm hân hoan tựu trường, cô Hiệu trưởng Lê Thị Anh Thư đã đánh những hồi trống khai giảng giòn giã, báo hiệu một năm học mới đầy hứng khởi.

Lễ Khai giảng khép lại với các tiết mục văn nghệ gồm Liên khúc mùa Thu khai trường do các bạn trong đội Ca khúc măng non nhà trường biểu diễn và tiết mục Nét duyên ba miền do các thầy cô thể hiện.