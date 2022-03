Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon “Squid Game” nhận giải quốc tế, nhưng một người bị chỉ trích

HHT - Bộ đôi diễn viên Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon của “Squid Game” đã làm nên lịch sử khi nhận giải thưởng cho nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải lớn quốc tế SAG Awards. Nhưng có một chiến thắng vấp phải những ý kiến trái chiều.

Bộ đôi diễn viên Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon của siêu phẩm Squid Game trên Netflix đã làm nên lịch sử khi chiến thắng giải thưởng cao nhất tại SAG Awards (Screen Actors Guild Awards). Cụ thể, Lee Jung Jae thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Jung Ho Yeon thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Câu chuyện của Squid Game bắt đầu khi những người con nợ ở Hàn Quốc được mời đến tham gia một trò chơi với giải thưởng dành cho người chiến thắng lên tới 45,6 tỷ won (khoảng 900 tỷ đồng). Trong phim, Lee Jung Jae vào vai Seong Gi Hun, một người thất bại trong cuộc sống, nợ nần vì cờ bạc, nhưng nhờ nỗ lực và may mắn mà anh là người chiến thắng cuối cùng của Squid Game.

Còn Jung Ho Yeon vào vai Kang Sae Byeok, một cô gái cùng gia đình trốn từ Triều Tiên sang Hàn Quốc, nhưng cuối cùng chỉ có cô và em trai đến được xứ nhân sâm. Kang Sae Byeok tham gia Squid Game vì muốn có tiền để giải cứu cha mẹ, để gia đình được đoàn tụ, để em trai mình có được một cuộc sống tốt hơn.

Jung Ho Yeon đã rơi nước mắt khi giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất SAG 2022. Jung Ho Yeon phát biểu rằng mình đã ngồi nhiều lần trước màn ảnh rộng, mơ ước một ngày trở thành diễn viên. Nay ước mơ không những trở thành sự thật, mà cô còn vinh dự nhận giải thưởng lớn về diễn xuất tại giải quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, chiến thắng của Jung Ho Yeon nhận nhiều ý kiến trái chiều vì chưa thực sự thuyết phục. Xuất thân từ người mẫu, vai diễn trong Squid Game là vai diễn đầu tiên và cho đến nay là duy nhất của cô.

Mặc dù nhân vật Kang Seo Byeok khá ấn tượng, nhưng diễn xuất của Jung Ho Yeon trong phim khó có thể gọi là xuất sắc. Cô thường trưng mỗi biểu cảm khó đăm đăm, ở một số cảnh nội tâm và biến chuyển tâm lý có thể thấy Jung Ho Yeon vẫn đuối sức trước các đàn anh giàu kinh nghiệm về diễn xuất như Lee Jung Jae, Park Hae Soo…

Lý do các ý kiến trái chiều nhiều đến vậy đặc biệt là do Jung Ho Yeon đã giành chiến thắng trước những đối thủ được đánh giá nặng ký hơn. Họ hơn cô rất nhiều về tuổi nghề, có nhiều tác phẩm đỉnh cao, cũng như nhiều lần được khen ngợi về thực lực như Jennifer Aniston và Reese Whitherspoon của The Morning Show, Elisabeth Moss của The Handmaid’s Tale…

Dù sao đi nữa, Squid Game cũng đã tạo nên lịch sử với tư cách là phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên và cũng là loạt phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên chiến thắng tại giải thưởng quốc tế thường niên. SAG Awards là giải thưởng được thành lập vào năm 1952, ghi nhận những màn trình diễn xuất sắc trong phim điện ảnh và truyền hình.