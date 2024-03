Lisa tại concert Taylor Swift: Đổi vòng tay, ngọt ngào đến mức khiến fan bật khóc

HHT - Khoảnh khắc Lisa cười tươi và vẫy tay chào với bạn fan đang quay cô tại concert của Taylor Swift khiến fangirl này bất ngờ đến bật khóc.

Đúng như người hâm mộ dự đoán, chuyến đi tới Singapore lần này của Lisa là một công được nhiều việc. Sau màn xuất hiện bất ngờ tại concert của SHINee vào tối 2/3, ngày 3/3, Lisa tiếp tục "đu concert" The Eras Tour của Taylor Swift.

Ở concert của SHINee, Lisa diện trang phục đơn giản và gần như để mặt mộc thì khi tới concert của Taylor, cỗ máy nhảy của BLACKPINK xuất hiện với diện mạo "cực chiến". Cô mặc chiếc bodysuit lưới, xuyên thấu của nhà Maison Margiela, bên ngoài là áo khoác tới từ một local brand Việt Nam. Nhiều fan đoán rằng có lẽ chiếc áo này được cô mua trong chuyến du lịch tại TP.HCM năm ngoái.

Trong những clip được fan có mặt ghi lại, Lisa rạng rỡ, tươi tắn và không ngại tương tác với người hâm mộ. Cô thậm chí còn được nhiều khán giả tặng vòng tay tình bạn - một trong những "đặc sản" tại concert của Taylor Swift tới "nặng tay".

Một mẩu chuyện đáng yêu về Lisa tại concert của Taylor cũng được người hâm mộ chia sẻ. Trên Weibo, một người dùng chia sẻ rằng bạn của mình đã đi xem và may mắn ngồi khá gần Lisa. Khi Taylor Swift đang diễn You Belong With Me, cô bạn này đã quay lại khoảnh khắc Lisa nhún nhảy phía trước. Alice - quản lý của Lisa đã nhìn thấy mà chỉ cho nữ idol. Lập tức, nàng út của BLACKPINK đã quay lại và vẫy tay cười với bạn fan. Theo đoạn tin nhắn được chia sẻ, cô bạn đã xúc động đến bật khóc. Vệ sĩ của Lisa còn đưa khăn giấy cho cô.

Giọng ca MONEY đã có thời gian "quẩy hết mình" trong concert của Taylor. Người hâm mộ nóng lòng mong cô có thể đăng một vài bức hình trong những ngày vi vu ở Singapore. Trước Lisa, Rosé cũng tới xem The Eras Tour tại Nhật Bản. Giọng ca chính của BLACKPINK đã đăng một đoạn video dài hơn 5 phút trên TikTok khoảnh khắc bản thân feel theo giai điệu của All Too Well.