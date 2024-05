Lovely Runner: Byeon Woo Seok khóc khi đọc kịch bản tập 16

HHT - Tương tự Ryu Sun Jae khi đọc kịch bản "Thời Gian Du Hành Ký Ức" của Im Sol rồi bật khóc, Byeon Woo Seok cũng rơi lệ trong buổi đọc kịch bản tập cuối của "Lovely Runner".

Byeon Woo Seok là khách mời trong tập mới của chương trình You Quiz On The Block. Tại đây, nam diễn viên chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về bản thân và hậu trường quay Lovely Runner. Byeon Woo Seok cho biết anh đã khóc rất nhiều khi đọc kịch bản tập 16.

"Mất 3 năm vai diễn này mới đến với em, em biết ơn rất nhiều. Có lẽ là em đã yêu nhân vật này rất nhiều. Vì là nhân vật mà em vô cùng yêu nên khi đọc kịch bản tập cuối, em không thể ngừng khóc. Nghe hơi kỳ lạ nhưng đúng là nó có ý nghĩa đặc biệt với em", Byeon Woo Seok nói.

Khán giả có thể cảm nhận được sự toàn tâm toàn ý mà Byeon Woo Seok dành cho Ryu Sun Jae. Anh khắc họa hoàn hảo từ hình ảnh Sun Jae tuổi 19 ngập tràn hơi thở của mối tình đầu thanh xuân, nhiệt huyết tới siêu sao Ryu Sun Jae 34 tuổi ấm áp. Người hâm mộ cũng hy vọng rằng Byeon Woo Seok khóc sẽ là nước mắt hạnh phúc vì Sun Jae và Im Sol đã được bên nhau mà không có lo ngại nào.

Cũng tại You Quiz On The Block, Byeon Woo Seok tiết lộ Kim Hye Yoon đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc kiểm soát cảm xúc. Thành công của vai diễn Ryu Sun Jae và Lovely Runner giúp anh được nhiều đạo diễn/ nhà sản xuất để mắt hơn. Kịch bản đến tay gấp nhiều lần hơn trước. Các nhân viên công ty cũng làm việc vui vẻ dù phải tăng ca vì "thời tới cản không kịp".

Hé lộ thời gian biểu những ngày gần đây, Byeon Woo Seok cho biết anh đi ngủ khoảng 3 - 4h sáng, nhưng thức dậy vào khoảng 7h30 sáng để kiểm tra rating ngày có phim chiếu, tìm kiếm về Lovely Runner, sau đó tỉnh ngủ khi đọc bình luận.

Tuần tới, Lovely Runner sẽ đi tới chặng cuối. Tập 16 (tập cuối) sẽ được phát sóng vào ngày 28/5. Dàn diễn viên gồm Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon, Song Geon Hee, Lee Seung Hyub, Moon Xion và Yang Hyuk sẽ cùng khán giả theo dõi tập này tại Trung tâm thương mại Yongsan I'Park.