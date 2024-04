Lovely Runner tập 4: Sun Jae cứu mạng Im Sol, diễn xuất của Kim Hye Yoon quá tốt

HHT - Lại một tập vừa khóc vừa cười nữa của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy) lên sóng. Tập 4 khiến người xem thương cho Sun Jae kịp cứu được Im Sol năm 19 tuổi, nhưng cô vì mất đi đôi chân mà đau đớn oán hận anh. Đâu sẽ là "chìa khóa" giúp Sol thay đổi quá khứ?

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 4 Lovely Runner mở đầu bằng sự bàng hoàng của Sol (Kim Hye Yoon) khi bất ngờ trở lại hiện tại. Sol được đưa tới bệnh viện, cũng là nơi tổ chức tang lễ của Sun Jae (Byeon Woo Seok). Cảnh sát đã đưa cô tấm hình mà hai người từng chụp được tìm thấy tại hiện trường, giúp Sol nhận ra mọi chuyện không phải giấc mơ khi cô ngất đi mà là sự thật.

Baek In Hyuk (Lee Seung Hyub) liên lạc với cô sau tang lễ, nên Sol càng chắc chắn về chuyện xuyên thời không. Đúng 12 giờ đêm, chiếc đồng hồ lóe sáng, Sol ngờ ngợ nhấn nút và nó đưa cô về năm 2008 một lần nữa. Cũng tức là con số hiển thị trên đồng hồ là số lần cô được quay ngược thời gian. Nếu lần này thất bại, Sol chỉ còn 1 cơ hội.

Im Sol 19 tuổi "bản real" đã tưởng mình bị "ma nhập" vì không nhớ gì trong thời gian linh hồn Sol 34 tuổi trở về quá khứ. Trong 10 ngày vắng linh hồn 34 tuổi, Im Sol tuổi 19 cuồng si với việc trở thành bạn gái Tae Sung (Song Geon Hee) và quên sạch về Sun Jae, thậm chí còn đuổi đánh cậu vì nghĩ là biến thái.

Im Sol vừa trở lại đã tìm mọi cách ngăn Sun Jae tới buổi thử giọng vì nghĩ rằng chỉ cần cậu không trở thành ca sĩ thì sẽ không trầm cảm mà tự sát. Cô "muối mặt" về những hành động của Im Sol 19 tuổi, vừa vật vã muốn giải thích cho Sun Jae về hành động kỳ lạ của mình. Dù vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho Im Sol, quan tâm và tinh tế với cô từng chút, biết cô không nhớ chuyện tỏ tình do say rượu ngâm, nhưng Sun Jae vẫn giận dỗi crush và nặng lời với cô vì cách hành xử như 2 người khác nhau của Sol.

Kết tập 4, khi biết Sol tới buổi thử giọng tìm mình nhưng không thấy lại vội vã về dẫn tới ngã cầu thang, Sun Jae đã tức tốc theo cô. Im Sol ngủ quên đi quá trạm bus, cô xuống ở một trạm vắng, hoảng sợ vì bị một kẻ say xỉn quấy rối. Trong lúc giằng co điện thoại, Im Sol trượt chân ngã xuống sông. May mắn, Sun Jae đuổi theo xe bus đã kịp tới cứu mạng Sol.

Trong gang tấc, Sol nhớ lại chính Sun Jae là người cứu cô khỏi vụ tai nạn khiến cô bị liệt đó. Cô vỡ òa bật khóc ôm lấy Sun Jae vì chính mình bỏ lỡ nhân duyên của hai người. Im Sol càng tự trách mình hơn khi năm đó vì quá đau khổ do mất đi đôi chân mà cô gào thét, mắng chửi cả anh - tại sao anh lại cứu cô, thà rằng để cô chết chứ không thể sống tàn phế. Diễn xuất của Kim Hye Yoon nhận về cơn mưa lời khen của khán giả vì độ nhập tâm và làm người xem cũng rưng rưng theo.

Tập 4 Lovely Runner cũng hé lộ câu chuyện ở góc nhìn của Ryu Sun Jae, rằng anh đã nhận ra Sol vào đêm mưa tuyết đó, vừa vui mừng vừa bẽ bàng vì cô không nhận ra mình. Hay khoảnh khắc Sun Jae đứng lặng người bi thương ngoài cửa, nghe Sol đang đau khổ thét gào trong phòng bệnh, trách cứ cậu vì cứu mạng cô, Byeon Woo Seok khiến khán giả thổn thức.

Khép lại tập 4 với khoảng lặng của Sol - Jae nhưng cũng là tín hiệu vui cho người xem vì như vậy, đôi "chíp bông" đã hàn gắn, thân thiết trở lại. Ở lần trở lại quá khứ đầu tiên, Sol đã ngăn được vụ hỏa hoạn làm mẹ cô bị bỏng. Lần thứ hai này, Sol có ngăn được vụ tai nạn khiến cô bị liệt hay không? Căn nguyên của chiếc đồng hồ thần kỳ và còn nhiều câu hỏi khác đang chờ được Lovely Runner giải đáp trong các tập tiếp theo.