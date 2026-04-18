Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Lịch trình Miss World lần thứ 73 hé lộ chặng cuối với sự kiện đặc biệt tại Việt Nam

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
HHTO - Công ty tổ chức Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tại Việt Nam cùng với tổ chức Miss World vừa đưa ra thông báo về một phần lịch trình của cuộc thi với sự kiện đặc biệt.

Trang chủ Miss World mới đây đã hé lộ một phần lịch trình của cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73, được tổ chức tại Việt Nam:

"Hành trình đầy ấn tượng của các thí sinh tham dự Liên hoan Hoa hậu Thế giới phiên bản kỷ niệm 75 năm tại Việt Nam sẽ khép lại tại TP. Hồ Chí Minh sôi động, nơi tuần lễ cuối cùng của chuỗi hoạt động sẽ diễn ra trong không khí rực rỡ tôn vinh văn hóa, sự đa dạng và những giá trị nhân văn.

Tuần lễ cuối của Liên hoan sẽ có sự kiện được mong đợi nhất Dances of the World - phần trình diễn đặc trưng của cuộc thi Miss World, nơi âm nhạc, vũ đạo và những bộ trang phục lộng lẫy tôn vinh sự đa dạng văn hóa và di sản của 130 đại diện từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 8.

Đêm chung kết cuộc thi Miss World lần thứ 73 sẽ được truyền hình trực tiếp toàn cầu từ TP. Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 9, đồng thời đánh dấu lễ kỷ niệm 75 năm cuộc thi ra đời, một sự kiện hoành tráng không thể bỏ lỡ."

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang hết sức nỗ lực chuẩn bị để có được phiên bản tốt nhất khi tham gia cuộc thi. Bảo Ngọc được đánh giá là đại diện Việt Nam mạnh nhất từ trước tới nay tại Miss World. Với thành tích xuất sắc từ các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, cùng với nền tảng học thức và lợi thế nhiều năm gắn bó với các hoạt động cộng đồng, Bảo Ngọc được kỳ vọng sẽ lập nên thành tích tốt nhất cho Việt Nam tại cuộc thi này.

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
