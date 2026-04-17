Vì sao chỉ Hương Giang dự thi MGI All Stars còn Đỗ Nhật Hà lại bị từ chối?

HHTO - Trong khi một số nước khác có nhiều hơn 1 đại diện tham gia cuộc thi MGI All Stars, BTC cuộc thi lại xác nhận Việt Nam chỉ có thể có một người đẹp tham gia cuộc thi này.

Cách đây vài ngày, cộng đồng fan sắc đẹp Việt xôn xao trước thông tin người đẹp chuyển giới Đỗ Nhật Hà đăng ký tham gia Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) mùa đầu tiên.

Tuy nhiên, mới đây, đại diện BTC cuộc thi đã có email phản hồi chính thức với Đỗ Nhật Hà (tạm dịch): "Đối với đại diện của Việt Nam, chúng tôi đã có một sự sắp xếp chính thức với Chính phủ, theo đó sẽ chỉ có duy nhất một đại diện từ Việt Nam. Tuy nhiên, bạn là một cá nhân rất tài năng cho cuộc thi MGI All Stars lần thứ 2, và bạn được chào đón đăng ký tham gia. Cảm ơn bạn đã quan tâm."

Theo thông tin này, có thể hiểu là Hoa hậu Hương Giang đã được lựa chọn cho MGI All Stars mùa đầu tiên, và Đỗ Nhật Hà được chào đón đăng ký vào mùa giải lần thứ 2.

Trước thông tin này, Hoa hậu Hương Giang hiện không đưa ra phản hồi nào, còn người đẹp Đỗ Nhật Hà chính thức lên tiếng trên trang cá nhân:

"Chào mọi người, mình là Nhật Hà.

Trước hết, Hà xin chân thành cảm ơn quý khán giả, các anh chị đối tác, nhà tài trợ, nhà thiết kế và các đơn vị truyền thông đã quan tâm, theo dõi và dành nhiều tình cảm cho Hà trong những ngày vừa qua.

Liên quan đến những thông tin xoay quanh việc Hà đăng ký và khả năng tham gia MGI All Stars 2026, Hà xin phép được chia sẻ một cách rõ ràng và minh bạch như sau:

Ngay từ đầu, Hà đã chủ động tìm hiểu thông tin, thể lệ cuộc thi, đánh giá hồ sơ cá nhân của mình, đồng thời trực tiếp liên hệ với Ban Tổ chức với tư cách thí sinh độc lập để xác minh các điều kiện tham dự và Hà rất trân trọng khi nhận được phản hồi chính thức, thiện chí từ phía cuộc thi.

Theo nội dung phản hồi, việc lựa chọn đại diện từ Việt Nam sẽ tuân theo sự sắp xếp với Chính phủ, theo đó chỉ có một đại diện được ghi nhận. Bên cạnh đó, Hà cũng rất cảm kích khi nhận được lời đánh giá tích cực từ Ban Tổ chức, cùng đề nghị chào đón Hà trong mùa giải tiếp theo - MGI All Stars 2nd Edition.

Chính vì vậy, Hà hoàn toàn tôn trọng quy định và cơ chế của Ban Tổ chức. Hà xin phép không đưa ra bất kỳ kết luận nào, và tin rằng mỗi người sẽ có góc nhìn riêng..."

MGI All Stars là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế đặc biệt được tổ chức bởi Miss Grand International, quy tụ các Hoa hậu từng tham gia ở nhiều đấu trường trong nước và quốc tế. Đây được xem là format mới của MGI, tập trung vào các thí sinh “kỳ cựu” (All Stars).

Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 18/5 đến 30/5, với đêm Chung kết dự kiến vào ngày 30/5/2026 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Hiện tại, đã có khoảng gần 40 thí sinh chính thức có mặt tại cuộc thi MGI All Stars, trong đó Philippines và Trung Quốc là hai nước có số lượng thí sinh đông đảo nhất, mỗi nước có tới 5 đại diện, tiếp theo là Thái Lan và Cộng hòa Dominican, mỗi nước có 3 đại diện.

Mới đây, ông Valentin Tran - Chủ tịch Miss Universe Vietnam đã có thông báo chính thức về việc từ bỏ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam và khẳng định ông sẽ trực tiếp hỗ trợ, đồng hành cùng đại diện Việt Nam tại MGI All Stars.