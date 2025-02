Miền Bắc còn rét mấy ngày nữa và hôm nào Hà Nội tăng mưa, có thể có mưa rào?

HHT - Không khí lạnh khiến nhiệt độ ở toàn miền Bắc xuống thấp, một số nơi rét đậm, rét hại. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài mấy ngày nữa? Ở Thủ đô Hà Nội có khả năng tăng mưa, vậy hôm nào ở Hà Nội mưa nhiều hơn, có thể có mưa rào?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, toàn miền Bắc trở rét. Sáng nay, 24/2, nhiệt độ cả miền Bắc đều thấp. Ở Hà Nội, nhiệt độ sáng sớm nay là 13oC, trời mưa phùn càng làm tăng cảm giác giá rét, đồng thời gây ảnh hưởng đến giao thông. Nhiệt độ trong ngày không thay đổi mạnh, buổi trưa và chiều nay cũng chỉ lên đến 15 - 16oC. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội còn vùng núi thì thấp hơn 3 - 4oC.

Dự báo đợt không khí lạnh này vẫn duy trì trong ngày mai, 25/2. Tuy nhiên, miền Bắc sẽ không còn chỉ chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc mà có cả gió Tây - Tây Bắc. Do đó, nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc có thể tăng nhẹ (tăng 1 - 2oC hoặc hơn vào buổi chiều mai).

Tuy nhiên, do sự thay đổi liên tục các yếu tố khí tượng, dự báo ngày mai ở miền Bắc có mưa nhiều hơn hôm nay. Hà Nội tăng mưa, ngày mai sẽ có mưa rải rác cả ngày, có thể có lúc mưa rào/ mưa to, người dân lưu ý khi ra ngoài cần mang đồ che mưa, nên có áo khoác chống thấm nước.

Như vậy, ngày 25/2, ở Hà Nội sẽ vừa mưa nhiều vừa rét.

Sau ngày mai, từ thứ Tư, mưa sẽ giảm ở Hà Nội nói riêng và cả miền Bắc nói chung. Không khí lạnh suy yếu, mưa phùn vẫn có thể xảy ra nhưng ít hơn, nồm ẩm tăng. Nhiệt độ sẽ tăng dần, từ thứ Năm sẽ đỡ lạnh rõ rệt và dự báo là cuối tuần ở Hà Nội sẽ ấm hẳn hoặc thậm chí có thể hơi nóng.