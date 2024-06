Miền Bắc giảm mưa và tăng nhiệt, đợt nắng nóng mới sẽ bắt đầu từ hôm nào?

HHT - Sau mấy ngày mưa và độ ẩm cao, nhiệt độ miền Bắc bắt đầu tăng trở lại, lượng mưa giảm dần. Một đợt nắng nóng diện rộng sắp đến, dự báo bắt đầu từ hôm nào và kéo dài bao nhiêu ngày?

Hôm nay, 27/6, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, mưa bắt đầu giảm ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc. Mưa sẽ không diễn ra trên toàn miền nữa mà chỉ có mưa cục bộ, không liên tục, chủ yếu là mưa nhỏ và vừa. Ở Thủ đô Hà Nội có thể có mưa rào nhẹ, tập trung vào buổi sáng.

Cùng với việc mưa giảm thì nhiệt độ tăng. Trưa và chiều nay ở miền Bắc đã khá nóng, nhiệt độ tại Hà Nội là 37 - 38oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc chênh lệch ít. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng…) có nhiệt độ khoảng 32 - 33oC. Ở Tây Bắc Bộ thì có mưa nhiều hơn nên mát hơn một chút.

Ngày thứ Sáu, 28/6, là ngày thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đợt nắng nóng mới ở miền Bắc bắt đầu (nắng nóng là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC đến dưới 37oC). Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày thứ Sáu, tuy nắng nóng chưa xảy ra ở toàn miền nhưng một số nơi đã có nhiệt độ không khí buổi chiều lên trên 35oC (nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn khá nhiều). Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở Hà Nội vào chiều 28/6 lên khoảng 41oC.

Cuối tuần này, miền Bắc có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ buổi chiều ở Hà Nội lên mức 42 - 43oC, rất nóng. Tuy nhiên, đây có thể là ngưỡng nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung trong đợt nắng nóng này, tức là không gay gắt bằng đợt nóng tuần trước. Nhưng người dân ra ngoài vào những giờ nóng cao điểm vẫn cần che chắn cẩn thận, uống nước đều đặn, ở trong bóng mát khi có thể.

Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài 4 - 5 ngày. Đến 2/7 hoặc 3/7, miền Bắc có khả năng có mưa và nắng nóng chấm dứt.