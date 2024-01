Miền Bắc tăng dần nhiệt độ, Hà Nội không còn rét hại nhưng lại có mưa và vẫn rét đậm

HHT - Từ ngày mai, nhiệt độ ở miền Bắc, bao gồm thủ đô Hà Nội, bắt đầu tăng nhẹ và tăng dần trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, đi kèm với đó rất có thể là tình trạng mưa phùn.

Đúng như dự báo, sáng nay, 25/1, nhiệt độ ở miền Bắc nước ta, bao gồm thủ đô Hà Nội, đã tăng nhẹ so với sáng hôm qua. Lúc 10h sáng, nhiệt độ thực ngoài trời ở Hà Nội là 10 - 11oC.

Từ ngày mai, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ, dự báo nhiệt độ ở Hà Nội là 10 - 14oC, tốc độ gió Bắc - Đông Bắc giảm nên đỡ cảm giác rét buốt. Nhiệt độ trung bình ngày tại Hà Nội sẽ ở mức 12 - 14oC, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Như vậy, có thể nói là ở Hà Nội sẽ hết rét hại (khi nhiệt độ trung bình ngày trong khu vực giảm xuống dưới 13oC, theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn).

Nhưng với mức nhiệt độ trung bình như trên thì ở Hà Nội vẫn còn rét đậm (khi nhiệt độ trung bình ngày trong khu vực ở khoảng 13 - 15oC). Không chỉ vậy, đi kèm với việc nhiệt độ tăng nhẹ là độ ẩm cũng tăng lên. Trong vài ngày rét hại vừa rồi, độ ẩm ở Hà Nội chỉ trên 50 đến trên 60%, nhưng từ mai, độ ẩm sẽ tăng dần, ban đầu là hơn 70%, những ngày tiếp theo sẽ là hơn 80 - 90%.

Đồng thời, với độ ẩm cao, dự báo ở Hà Nội lại có mưa phùn rải rác. Lượng mưa không nhiều nhưng khi trời rét đậm mà còn có mưa thì dễ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Ngoài ra, một số tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ như Lào Cai, Lai Châu… được dự báo có mưa rào vào ngày mai, theo trang Zoom Earth.

Tình trạng rét đậm ở Bắc Bộ có thể kết thúc vào 29/1.