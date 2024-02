Miley Cyrus: Hành trình gỡ mác "gái hư" để trở thành giọng ca đại diện cho nữ quyền

HHT - Hơn 16 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài với biết bao thăng trầm, tài năng của Miley Cyrus cuối cùng đã được công nhận với không chỉ một mà tận hai kèn vàng Grammys.

Mới đây, lễ trao giải Grammy lần thứ 66 đã được diễn ra trong sự trông ngóng của đông đảo khán giả nghe nhạc toàn cầu. Bên cạnh sự tiếc nuối cho những nghệ sĩ tài năng không được xướng tên, khán giả đặc biệt dành sự ủng hộ cho Miley Cyrus. Giọng ca Flowers đã nhận về 2 kèn vàng Grammys đầu tiên trong sự nghiệp, bao gồm hạng mục quan trọng Record Of The Year (Bản thu âm của năm) và Best Pop Solo Performance (Màn trình diễn nhạc Pop xuất sắc nhất).

Đây được đánh giá là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của Miley Cyrus. Trải qua 16 năm hoạt động nghệ thuật đầy năng nổ, Miley Cyrus cuối cùng đã được giới chuyên môn chính thức công nhận với tài năng và sự kính nghiệp của cô. Đặc biệt, tác phẩm mang về chiến thắng cho Miley là ca khúc Flowers với lời ca đầy ý nghĩa, một bản nhạc tái khẳng định con người và dấu ấn của riêng Miley Cyrus.

Với Flowers, Miley không giấu giếm trái tim từng vụn vỡ nhưng điều cô muốn truyền tải qua ca khúc là thông điệp lạc quan, biết yêu thương, chăm sóc bản thân, không cần dựa vào người khác mới cảm thấy hạnh phúc - vì vậy, với nhiều người, đây cũng là bài hát đậm chất nữ quyền.

Quay lại vào năm 2006, Miley lúc bấy giờ đang nổi danh từ loạt phim Hannah Montana, cô được nhà Chuột lăng xê như một “công chúa Disney”, một tấm gương sáng cho thế hệ tuổi teen. Ai cũng tưởng cô sẽ theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp nhưng Miley lại chọn rẽ hướng sang ca hát.

Với mong muốn xóa đi cái bóng quá lớn của Hannah Montana, Miley Cyrus đã quyết tâm "đập bỏ hình tượng", trở thành một Miley đầy táo bạo và nổi loạn đến mức không ai có thể đoán trước trong siêu hit Wrecking Ball cùng album Bangerz. Thậm chí, nhiều người còn đánh giá “công chúa Disney” ngày nào nay đã trở thành “ác mộng” của không ít bậc phụ huynh tại Mỹ. Miley thường xuất hiện với những bộ cánh gây tranh cãi, không ngại hát và thể hiện những ca từ/ hành động nhạy cảm, khiến hình tượng của Miley "hư" dần trong mắt khán giả.

Khi nhắc đến chuyện này, giọng ca Used To Be Young bộc bạch: "Đúng, đó chính là tôi, nhân vật được cho là đã phá vỡ giấc mơ tuổi thơ của nhiều người khi lộ clip hút cần sa. Nhưng rõ ràng tôi cũng chỉ là con người thôi, tôi không phải linh vật của Disney". Tuy vậy, sau này, Miley cũng đã nói lời xin lỗi công khai trước báo chí cho những hành động phản cảm của mình một thời: "Tôi đã phạm sai lầm. Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều vì làm fan của mình thất vọng".

Bẵng đi một thời gian, khán giả không còn được nghe quá nhiều về cô gái Miley quậy phá trên các mặt báo. Để rồi, Miley trở lại làng nhạc cùng nhiều sản phẩm ấn tượng từ ba album bao gồm: She Is Coming (2019), Plastic Hearts (2022) và Endless Summer Vacation (2023). Đây được xem như một trilogy "tái sinh" lại hình ảnh nữ ca sĩ tài năng của Miley Cyrus trong mắt khán giả.

Miley Cyrus từng thừa nhận, tình yêu mang đến cho cô nhiều đau khổ nhưng lại là động lực để bản thân hoàn thiện hơn. “Tôi gặp cú sốc lớn trong cuộc đời và điều này làm tôi thay đổi khá nhiều. Nhưng tôi biết rằng, bên cạnh mình vẫn còn những người yêu thương, lo lắng cho nên tôi tuyệt đối sẽ không được lùi bước…” - Miley Cyrus chia sẻ.

Sau biết bao thăng trầm trong sự nghiệp cũng như cuộc sống, Miley bây giờ đã trưởng thành và chín chắn hơn xưa. Cô đem đến nhiều ca khúc ủng hộ phái nữ trong việc thể hiện bản thân và yêu thương chính mình như: Mother’s Daughter, Flowers, River... Và với thành công mới nhất tại Grammys, Miley hứa hẹn sẽ tiếp tục đem đến những ca khúc xuất sắc trong tương lai cho người hâm mộ.