MTV Band kể câu chuyện gia đình trong "Đã Có Cha Rồi" cùng nữ nghệ sĩ ảo Ann

HHTO - Mới đây, MV Đã Có Cha Rồi chính thức ra mắt, thu hút sự chú ý khi là dự án kết hợp giữa ban nhạc MTV và nghệ sĩ ảo Ann.

Ngày 15/1/2026, buổi pre-listening party giới thiệu MV Đã Có Cha Rồi đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ như Phan Đinh Tùng, Tiến Đạt, Phạm Anh Khoa, Karik, OnlyC, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Phi Hùng... Việc một sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa ban nhạc gạo cội MTV và nghệ sĩ ảo Ann khiến Đã Có Cha Rồi nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả và giới chuyên môn.

Không gian buổi pre-listening vừa qua.

Tại sự kiện, Đã Có Cha Rồi lần đầu được công chiếu trước công chúng, mang đến một bản pop-ballad đậm tinh thần tích cực và chữa lành, xoay quanh mối quan hệ cha - con. Không chọn cách đẩy cảm xúc lên cao trào hay khai thác bi kịch, bài hát nhẹ nhàng kể lại câu chuyện về người cha luôn hiện diện âm thầm, bền bỉ trong suốt hành trình con lớn lên. Chính sự giản dị ấy giúp Đã Có Cha Rồi dễ chạm đến nhiều thế hệ: Người trẻ nhìn thấy mình trong vai đứa con, còn những khán giả trưởng thành lại tìm thấy sự đồng cảm từ trải nghiệm làm cha.

Sản phẩm khai thác tình cảm gia đình.

MV mở ra không gian cảm xúc bằng một câu chuyện mang màu sắc giả tưởng, đậm chất điện ảnh. Hình ảnh hai cha con trên chuyến xe đi qua đường hầm trở thành điểm khởi đầu cho toàn bộ mạch kể. Sự xuất hiện của MTV và Ann ở cuối đường hầm được đặt để như những “thực thể” gắn với dòng chảy thời gian, mở ra khả năng quay ngược để thay đổi số phận. Đây không chỉ là cao trào của câu chuyện, mà còn là ẩn dụ cho mong muốn rất đời: Giá như có thể quay lại để bảo vệ, để sửa sai và yêu thương trọn vẹn hơn.

MV không xây dựng cao trào kịch tính, nhưng vẫn đủ sức níu người xem nhờ những thước phim mang màu sắc điện ảnh, chậm rãi mà giàu cảm xúc.

Đặc biệt, toàn bộ MV được thực hiện trong studio và xử lý bằng kỹ xảo, cho phép ekip kiểm soát chặt chẽ không gian hình ảnh, đảm bảo sự liền mạch giữa nghệ sĩ thật và nghệ sĩ ảo. Dưới sự phối hợp của đạo diễn Bobo Đặng và D.O.P Ly Yong Yi, các yếu tố ánh sáng, bố cục và chuyển động máy được thiết kế để Ann khi xuất hiện vẫn giữ được cảm giác tự nhiên, cùng “tồn tại” trong một thế giới hình ảnh thống nhất với MTV.

Những công nghệ hiện đại được đưa vào để phục vụ trong quá trình MV "thành hình".

Sự đồng hành giữa MTV và Ann chính là điểm thú vị của sản phẩm lần này. MTV là một trong số ít boyband Việt vẫn duy trì hoạt động bền bỉ nhiều năm qua, được ghi nhận bởi thực lực âm nhạc và dấu ấn cảm xúc hơn là chạy theo trào lưu. Với ba thành viên Thiên Vương, Lê Minh và Anh Tuấn, việc góp mặt trong dự án lần này không xuất phát từ sự tò mò trước mô hình nghệ sĩ ảo, mà đến từ chính sức nặng của ca khúc - một bài hát mang tinh thần gia đình, sự kết nối và rất “đúng chất” MTV.

Về phía Ann, nữ nghệ sĩ ảo cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong âm nhạc sau gần hai năm vắng bóng. Nếu ở thời điểm debut vào tháng 3/2023 với MV Làm Sao Nói Thương Anh, Ann từng nhận về không ít ý kiến trái chiều cả về ngoại hình lẫn giọng hát, thì ở thời điểm hiện tại, hình ảnh và âm nhạc của cô đã được trau chuốt hơn đáng kể.

Việc Ann đứng cạnh MTV là minh chứng cho khả năng đồng điệu về tinh thần, thay vì chỉ dựa vào yếu tố công nghệ.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều sản phẩm âm nhạc ứng dụng AI, Ann và MTV không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới, mà còn gợi mở câu hỏi lớn hơn về cách âm nhạc Việt bước vào kỷ nguyên công nghệ mà vẫn giữ được chiều sâu.