Đội mưa chờ con, phụ huynh cùng các sĩ tử 2K11 khép lại mùa thi vào lớp 10

HHTO - Chiều 2/6, các thí sinh hoàn thành bài thi môn chuyên, đánh dấu chặng cuối của hành trình chinh phục kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Dưới cơn mưa kéo dài, những ánh mắt chờ mong của phụ huynh, những nụ cười nhẹ nhõm của thí sinh và cả những dự định nghỉ ngơi sau nhiều tháng ôn luyện đã tạo nên bức tranh nhiều cảm xúc trong ngày thi cuối cùng.

Sau khi vượt qua ba môn thi chung trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM, các sĩ tử đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT chuyên tiếp tục bước vào thử thách cuối cùng với bài thi môn chuyên trong chiều 2/6.

Bên ngoài các điểm thi, nhiều phụ huynh kiên nhẫn đội mưa chờ con. Thỉnh thoảng, họ lại nhìn đồng hồ hoặc hướng mắt về phía cổng trường để chờ những gương mặt quen thuộc xuất hiện sau giờ làm bài. Dù ai cũng mong con hoàn thành bài thi thật tốt, điều được nhắc đến nhiều hơn cả vẫn là hy vọng các con giữ được tâm lý thoải mái và khép lại kỳ thi bằng những trải nghiệm tích cực.

Cơn mưa nặng hạt không làm vơi đi sự mong ngóng của các phụ huynh. Ảnh: Văn Thuận.

Nhiều phụ huynh đội mưa suốt buổi thi để chờ đón thí sinh. Clip: Ngọc Thư.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, phụ huynh của bạn Nguyễn Minh Anh (thi chuyên Sinh, điểm thi THPT Trưng Vương) cho biết: “Khi con tham gia thi môn chuyên, cô cũng hơi lo lắng và hồi hộp như khi con thi ba môn chính trước đó. Minh Anh rất thích môn Sinh và có nguyện vọng vào trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Con cũng đã cố gắng rất nhiều để thi được vào trường mình mong muốn”. Trong quá trình ôn thi, cô luôn động viên con gái của mình. Cô gửi lời nhắn nhủ đến Minh Anh sau kỳ thi tuyển sinh 10: “Dù kết quả có như thế nào thì bố mẹ vẫn luôn tự hào về con."

Phụ huynh động viên các sĩ tử sau bài thi môn chuyên. Ảnh: Cẩm Nhung.

Đứng chờ con trong cơn mưa chiều nay, cô Thúy (phụ huynh của một thí sinh tại điểm thi trường THPT Trưng Vương) cho biết vì là buổi thi cuối nên cô cũng hơi hồi hộp, chỉ mong bạn ra sớm để hỏi thăm bài làm: "Trước đó, con cô đã thi vào trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM. Tuy nhiên, do đề thi môn Toán khá khó nên gia đình vẫn chưa nắm chắc kết quả. Nguyện vọng tiếp theo của con là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.” Chia sẻ về dự định sau kỳ thi này, gia đình cô sẽ đưa bạn thí sinh đi chơi để được thoải mái sau những ngày học tập vất vả.

Bạn Bảo Trân (thi chuyên Sinh, điểm thi trường THPT Trưng Vương) sau môn thi cuối cùng để chính thức khép lại kỳ thi quan trọng cho biết: “Mình thấy đề thi khá quen thuộc, gần như đúng với những gì mình đã ôn nên làm bài khá thoải mái. Thi xong mình có cảm giác như đã được “giải thoát", được tự do rồi". "Bật mí" thêm về động lực để cô bạn quyết định chọn thi chuyên Sinh vào trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Bảo Trân hào hứng nói: “Một phần vì mình nghĩ rằng nếu đậu chuyên thì sẽ được mẹ “thưởng” rất nhiều. Sau kỳ thi, điều mình muốn làm nhất là đi ăn rồi về nhà “đánh” một giấc thật ngon.”

Bảo Trân và mẹ cùng đội mưa "vượt vũ môn". Ảnh: Văn Thuận.

Cùng cảm xúc với Bảo Trân, bạn Ngân (thi chuyên Sử, điểm thi trường THPT Trưng Vương) cũng cảm thấy rất thoải mái vì đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh: “Với môn thi này, Mình cảm thấy làm được hơn ba môn trước. Mình chủ yếu ôn thi theo hướng dẫn của thầy giáo trong đội tuyển ở trường, quá trình ôn thi cũng không gặp quá nhiều áp lực.”

Thí sinh ra về trong cơn mưa, kỳ thi tuyển sinh vào 10 chính thức kết thúc. Ảnh: Văn Thuận.

Hai thí sinh Hoàng Khang và Bảo Châu chia sẻ về đề thi chuyên Tiếng Pháp. Clip: Ngọc Thư

Những nụ cười nhẹ nhõm của thí sinh cùng ánh mắt mong chờ của phụ huynh sau cơn mưa chiều đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Kết thúc bài thi môn chuyên cũng là lúc hành trình chinh phục kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM của nhiều sĩ tử chính thức hoàn thành. Những nụ cười nhẹ nhõm của thí sinh cùng ánh mắt mong chờ của phụ huynh sau cơn mưa chiều đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, khép lại một mùa thi với nhiều nỗ lực và nhiệt huyết.