My Demon: Kết hạnh phúc nhưng chênh vênh, Gu Won bất tử sẽ ra sao nếu Do Hee mất đi?

HHT - 16 tập của "My Demon" (Chàng Quỷ Của Tôi) khép lại với cái kết "đẫm đường" vì độ ngọt của Jung Gu Won và Do Do Hee. Nhưng sẽ thế nào nếu ác quỷ thì mãi trẻ đẹp bất tử còn Do Hee sẽ già đi và qua đời?

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau khi khiến người xem bàng hoàng, khóc sụt sùi ở tập 15 vì Jung Gu Won (Song Kang) bốc cháy do cứu mạng Do Do Hee (Kim Yoo Jung), tập 16 của My Demon là ngập tràn niềm vui hạnh phúc về sự trở lại của anh.

Thần cũng không ngờ Gu Won vì người anh yêu mà chấp nhận hi sinh để đổi lấy sự sống cho cô. Do Hee đã muốn ký khế ước để đổi lấy việc anh về bên cô và Thần đã đáp ứng. Cái giá lần này không phải thời hạn 10 năm sau sẽ xuống địa ngục, mà đã được thanh toán từ trước. Đó là kết quả trả cho vụ cá cược muốn thay đổi mệnh trời mà Gu Won đã thắng Thần.

Noh Suk Min (Kim Tae Hoon) bị kết án tử hình vì những tội ác của mình. Vợ của anh quyết định thành quỹ hỗ trợ cho trẻ em bị bạo hành, như một cách mà cô bù đắp cho sự bàng quang của bản thân đã đẩy con trai mình vào địa ngục mà Suk Min tạo ra. Do Do Hee nhường ghế chủ tịch tập đoàn cho Ju Seok Hoon. Còn cô và Gu Won thoải mái tận hưởng ngày tháng bên nhau ngọt ngào.

Về cơ bản thìMy Demon có kết thúc đẹp với ai cũng có hạnh phúc, thành công riêng. Nhưng vẫn đem lại cảm giác chông chênh, chưng hửng. Phe phản diện như Noh Suk Min được xử lý nhanh, chưa làm nhiều khán giả hài lòng. Nhất là về kết thúc của Do Do Hee và Gu Won.

Jung Gu Won vẫn trở về làm ác quỷ, trường sinh bất lão. Do Hee là con người, sinh mệnh ngắn ngủi chỉ còn vài chục năm. Tức là Gu Won vẫn sẽ phải chịu nỗi đau mất đi người anh yêu một lần nữa.

Nhưng khán giả vẫn có thể gieo hi vọng rằng Jung Gu Won và Do Do Hee sẽ tái ngộ. Bởi Do Hee sẽ chuyển thế và nhân duyên sẽ kết nối 2 người về bên nhau một lần nữa. Cũng xuyên suốt phim, thông điệp cốt lõi mà My Demon muốn truyền tải là hãy tận hưởng và sống trọn vẹn từng giây phút trong đời vì sinh mệnh không kéo dài mãi. Vì thế, việc để Gu Won trở lại làm ác quỷ và Do Do Hee tiếp tục kiếp người thường là cũng là hợp logic.

My Demon kết thúc với rating 3,5% trung bình toàn quốc. Dù không thể bứt phá nhưng vẫn tạo được cơn sốt nhờ nhan sắc và phản ứng hóa học "cực mạnh" từ Song Kang và Yoo Jung.