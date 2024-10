Mỹ nhân Sydney Sweeney "lột xác" khó nhận ra trên phim trường

HHT - Được biết đến là "mỹ nhân" theo đuổi hình tượng nữ tính, gợi cảm được săn đón hàng đầu Hollywood, Sydney Sweeney lại có màn "lột xác" khó tin khi hoá thân nữ sĩ quyền anh Christy Martin.

Vừa qua, Sydney Sweeney đã chia sẻ tạo hình của cô trong bộ phim tiểu sử về võ sĩ quyền anh Christy Martin. Trong ảnh, nữ diễn viên để kiểu tóc mullet đặc trưng của thập niên 90, mặc đồ thể thao và tăng thêm cơ bắp để phù hợp với yêu cầu của vai diễn.

“Trong vài tháng qua, tôi đã đắm mình vào quá trình luyện tập để tái hiện câu chuyện về một người phụ nữ đáng kinh ngạc - một nhà vô địch thực thụ đã chiến đấu cả trong và ngoài võ đài,” Sweeney viết trên trang Instagram cá nhân. “Hành trình của cô ấy là minh chứng cho sự kiên cường, sức mạnh và hy vọng, và tôi rất vinh dự khi được bước vào đôi giày của cô ấy để chia sẻ câu chuyện mạnh mẽ này với tất cả khán giả."

Trong một cuộc phỏng vấn với Deadline hồi cuối tháng 5 vừa qua, Sydney cũng từng nói về trải nghiệm luyện võ thời niên thiếu và sự tương thích của nó với vai diễn:

"Tôi đã vật lộn và tập kickboxing từ năm 12 đến 19 tuổi. Tôi luôn muốn quay lại sàn đấu, tập luyện và thay đổi cơ thể. Câu chuyện của Christy không hề nhẹ nhàng, nó đòi hỏi rất nhiều về mặt thể chất và cảm xúc, có rất nhiều gánh nặng phải mang. Nhưng tôi thích thử thách bản thân."

Christy Renea Martin sinh năm 1968, bắt đầu sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp ở tuổi 21. Martin được cho là “nữ võ sĩ quyền anh thành công và nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ” và là người “hợp pháp hóa” sự tham gia của phụ nữ vào môn thể thao quyền anh. Câu chuyện của bà truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là nữ giới theo đuổi thể thao nói chung và bộ môn quyền anh nói riêng.

Dự án tiểu sử về Martin do David Michôd đạo diễn, hiện thông tin về nội dung chính của phim vẫn chưa được tiết lộ. Michôd từng được biết đến với vai trò đạo diễn cho Animal Kingdom (2016 - 2022) và The King (2019) do Timothée Chalamet đóng chính. "Tôi có kinh nghiệm làm phim về những người đàn ông bị tổn thương, và giờ tôi muốn làm một tác phẩm về người phụ nữ có nguồn năng lượng dữ dội bên trong", ông chia sẻ với tờ Deadline.

Sydney Sweeney sinh ngày 12/9/1997, là một nữ diễn viên người Mỹ. Cô được khán giả biết đến nhiều qua các vai diễn trong các series truyền hình đình đám như Sharp Objects (2018), Euphoria (2019 - ), The Handmaid's Tale (2017 - 2025) hay hai dự án điện ảnh gần đây của Sonylà Anyone But You (2023) và Madame Web (2024). Với ngoại hình sáng, Sydney hiện đang là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất Hollywood.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc, Sydney Sweeney cũng vướng phải một số ý kiến trái chiều khi thường xuyên xuất hiện trong các cảnh quay gợi cảm. Điều này khiến cô bị gắn mác "bình hoa di động" và bị đánh giá thấp về khả năng diễn xuất.

Vì vậy có thể nói, màn hoá thân trong bộ phim tiểu sử sắp tới có thể đóng vai trò là bước ngoặt quan trọng, giúp Sydney Sweeney thể hiện khả năng diễn xuất và thay đổi cái nhìn của khán giả về cô.