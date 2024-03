Nắng nóng gay gắt xuất hiện trên cả nước vào cuối tuần, nhiệt độ Hà Nội lên bao nhiêu?

HHT - Cuối tuần này, từ miền Bắc đến miền Nam nước ta đều có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành tăng vọt. Thời tiết cụ thể ở các khu vực thế nào và thủ đô Hà Nội sẽ có nhiệt độ lên đến bao nhiêu độ C?

Sau những ngày nóng ẩm, miền Bắc nước ta sẽ bước vào một đợt nóng và khô, bắt đầu từ cuối tuần này. Nhiệt độ sẽ tăng nhanh, độ ẩm giảm mạnh ở cả miền Bắc và miền Trung. Còn khu vực Nam Bộ vẫn đang nắng nóng kéo dài, thỉnh thoảng có mưa.

Chiều nay, 29/3, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc còn khá mát với nhiệt độ dưới 30oC, còn Hà Nội là một trong số ít những thành phố ở miền Bắc có nhiệt độ chiều 29/3 lên trên 30oC một chút. Tuy nhiên, đến chiều mai, nhiệt độ toàn miền rất khác biệt.

Theo dự báo, miền Bắc bắt đầu khá nóng từ chiều thứ Bảy, 30/3, với nhiệt độ gần như toàn miền đều trên 30oC. Hà Nội và các khu vực lân cận có nhiệt độ đạt 35 - 36oC, còn các tỉnh thành Đông Bắc, Tây Bắc Bắc Bộ sẽ ở mức 31 - 32oC. Cùng thời điểm, miền Trung có nhiều nơi nóng hơn với nhiệt độ 37 - 38oC (Nghệ An, Quảng Trị…). Còn các tỉnh thành miền Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ lên đến 40oC.

Nhiệt độ ở gần như khắp cả nước ta tiếp tục tăng vào ngày Chủ Nhật, 31/3. Tại miền Bắc, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội sẽ lên đến 39 - 40oC, nhiều khu vực lân cận sẽ ở mức 37 - 39oC, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ có nhiệt độ 33 - 35oC. Cũng vào chiều Chủ Nhật, miền Trung và miền Nam có nhiều nơi nắng nóng dữ dội với nhiệt độ rất cao, như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế… được dự báo đều lên 41 - 43oC. Phần lớn các tỉnh thành Nam Bộ sẽ có nhiệt độ 40oC hoặc hơn một chút.

Đợt nắng nóng gay gắt này ảnh hưởng đến nhiều nước ở Đông Nam Á. Chiều Chủ Nhật, nhiệt độ ở một số thành phố tại Đông Nam Á đều cao: Bangkok (Thái Lan) 43oC, Vientianne (Lào) 41oC, Battambang (Cambodia) 44oC…

*Nhiệt độ ghi trong bài là nhiệt độ cảm nhận trong thực tế (có tính đến ảnh hưởng của độ ẩm và gió).