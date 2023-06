“Nàng Tiên Cá” thắng đậm ở Philippines giữa lúc cả châu Á “quá lạnh lùng”

HHT - Đến Hollywood cũng bất ngờ khi “Nàng Tiên Cá” (The Little Mermaid) phiên bản live-action của Disney trở thành bộ phim "bom tấn" ở Philippines.

Mới đây, trang Hollywood Reporter đã gọi Nàng Tiên Cá (The Little Mermaid) phiên bản live-aciton của Disney là “bom tấn” khi chiếu ở thị trường Philippines. Giám đốc hãng phim của Disney tại APAC - John Hsu nói về khán giả Philippines: “Họ thực sự yêu thích diễn xuất của Halle Bailey trong vai Ariel”.

Trang này cho biết Nàng Tiên Cá đã thành công vang dội ở thị trường Philippines. Ariel của Halle Bailey đã kiếm được 5,8 triệu USD (khoảng 136 tỷ đồng) và vượt qua hai bộ phim ăn khách khác là The Super Mario Bros. Movie (2,2 triệu USD) và Guardians of The Galaxy Vol 3 của Marvel (4,7 triệu USD).

Thành tích này của Nàng Tiên Cá ở Philippines khiến Disney ngạc nhiên, bởi nó là điều hiếm khi xảy ra. Ông John Hsu cho biết Philippines là thị trường có doanh thu cao thứ ba của Nàng Tiên Cá ở châu Á - Thái Bình Dương, sau Úc và Nhật Bản; và là lãnh thổ có doanh thu cao thứ 11 trên toàn cầu.

Kể từ khi công chiếu đến nay, Nàng Tiên Cá có doanh thu không mấy sáng sủa ở châu Á, đặc biệt là hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Truyền thông Mỹ vốn đã dự đoán được Ariel phiên bản 2023 của Disney sẽ tạo ra những phản ứng trái chiều, nhưng họ bị sốc trước phản ứng “quá lạnh lùng” của khán giả Trung Quốc và Hàn Quốc trước Nàng Tiên Cá.

Nàng Tiên Cá phiên bản 2023 chỉ kiếm được 3,6 triệu USD ở Trung Quốc và 5 triệu USD ở Hàn Quốc, một con số quá ít ỏi so với những phim khác của Disney chuyển sang live-action đã từng chiếu trước đó ở hai thị trường này. Ví dụ, The Jungle Book (2016) kiếm được 150 triệu USD và The Lion King (2019) kiếm được 120 triệu USD ở Trung Quốc. Còn tại Hàn Quốc, Aladdin (2019) thu về 91 triệu USD và Beauty and The Beast (2017) mang về 37,5 triệu USD.

Ông John Hsu cho biết theo nhìn nhận của ông, khán giả Philippines "thực sự yêu thích diễn xuất của Halle Bailey trong vai Ariel, và họ thực sự thích cô ấy trong vai trò của một nàng công chúa mới”.

Tuy nhiên, mặc dù Nàng Tiên Cá đang làm ăn tốt hơn một số bộ phim khác của Hollywood trong năm nay tại Philipines, nhưng sự thật là nó vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của các bộ phim Disney live-action khác từng chiếu ở Philippines. Aladdin từng kiếm được 11 triệu USD còn The Lion King cũng thu về 10,2 triệu USD ở Philippines.

Ở Mỹ, Nàng Tiên Cá vẫn đạt doanh thu ổn định bất chấp sự phản đối của một bộ phận khán giả liên quan đến việc chọn Halle Bailey vào vai Ariel. Bộ phim đã kiếm được hơn 257 triệu USD kể từ khi phát hành và có thể đạt được đến con số 350 triệu USD ở thị trường nội địa, gần bằng doanh thu nội địa của Aladdin là 355,6 triệu USD.