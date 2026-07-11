Naruto bản live-action tuyển diễn viên toàn cầu, hội Làng Lá mang đa quốc tịch?

HHTO - Khán giả đang tranh cãi kịch liệt khi Naruto phiên bản live-action chính thức đi vào giai đoạn sản xuất, nhưng lại tuyển diễn viên toàn cầu.

Tóm tắt chung: Chiến dịch quy mô lớn: Hãng phim Lionsgate chính thức khởi động cuộc tuyển trạch diễn viên trên phạm vi toàn cầu nhằm tìm kiếm ba gương mặt đảm nhận các vai cốt lõi thuộc Đội 7: Naruto, Sasuke và Sakura.

Hãng phim Lionsgate chính thức khởi động cuộc tuyển trạch diễn viên trên phạm vi toàn cầu nhằm tìm kiếm ba gương mặt đảm nhận các vai cốt lõi thuộc Đội 7: Naruto, Sasuke và Sakura. Đội ngũ bảo chứng: Dự án được viết kịch bản và dàn dựng bởi đạo diễn Destin Daniel Cretton (người đứng sau thành công của Shang-Chi), cùng sự đồng hành chặt chẽ của cha đẻ Masashi Kishimoto.

Dự án được viết kịch bản và dàn dựng bởi đạo diễn Destin Daniel Cretton (người đứng sau thành công của Shang-Chi), cùng sự đồng hành chặt chẽ của cha đẻ Masashi Kishimoto. Tâm điểm tranh luận: Việc mở rộng phạm vi tuyển chọn không giới hạn quốc tịch dấy lên những luồng ý kiến trái chiều về tính đa dạng văn hóa và bài toán trung thành với nguyên tác truyện tranh Nhật Bản.

Vừa qua, thông tin huyền thoại Naruto sắp có bản live-action (người đóng) khiến khán giả chú ý. Hãng phim Lionsgate chính thức công bố chiến dịch tuyển chọn diễn viên quy mô toàn cầu, với mục tiêu trước hết là tìm ra 3 gương mặt biểu tượng của Đội 7 là Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha và Sakura Haruno. Các vai diễn phụ và hệ thống nhân vật bổ trợ sẽ được tiến hành lựa chọn trong các giai đoạn tiếp theo.

Naruto phiên bản live-action tuyển diễn viên toàn cầu.

Được Lionsgate công bố lần đầu vào 2 năm trước (khoảng tháng 2/2024), dự án live-action Naruto được hàng triệu khán giả kỳ vọng và mong chờ. Đặc biệt sau khi One Piece gây tiếng vang với bản người đóng của Netflix, câu chuyện Làng Lá của tác giả Masashi Kishimoto lại càng được mong đợi hơn nữa.

Thực tế hơn 1 thập kỷ trước, Lionsgate đã từng nỗ lực đưa Naruto lên màn ảnh với đạo diễn Michael Gracey nhưng không thành công. Giờ đây, nhiệm vụ đạo diễn kiêm biên kịch được giao cho Destin Daniel Cretton - người đứng sau siêu phẩm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của Marvel và Spider-Man: Brand New Day sắp ra mắt.

Destin Daniel Cretton giữ ghế đạo diễn phim Naruto người đóng.

Mặc dù vậy, thông tin đoàn phim tìm diễn viên trên phạm vi quốc tế lại khiến người hâm mộ bùng nổ tranh luận. Việc Lionsgate mở rộng cánh cửa cho mọi người đồng nghĩa với việc các nhân vật cốt lõi như Naruto, Sasuke hay Sakura có thể được đảm nhận bởi diễn viên thuộc đa dạng sắc tộc, nền văn hóa khác nhau thay vì bó hẹp trong phạm vi Nhật Bản.

Vì lẽ đó, một số khán giả lo ngại về việc bản người đóng này có thể "xa rời" nguyên tác. Việc thay đổi "quốc tịch" của các nhân vật có thể làm phai nhạt tinh thần nguyên bản của tác phẩm, đặc biệt là những giá trị vốn đại diện cho tính chất cộng đồng của người Nhật Bản. Một số còn nghi hoặc dự án có thể trở thành "Bảy Viên Ngọc Rồng Hollywood thứ hai", chịu thất bại và chỉ trích nặng nề.

Nhiều khán giả lo ngại Naruto rơi vào "vết xe đổ" của Bảy Viên Ngọc Rồng phiên bản Mỹ.

Mặt khác, tác giả Masashi Kishimoto vẫn đặt niềm tin vào dự án: "Tôi vẫn không thể tin được! Nếu nhiều phép màu đã cùng hội tụ như vậy, thì chúng ta hãy hy vọng vào nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Tôi đang rất mong chờ những cuộc gặp gỡ định mệnh mang đến cho chúng ta những diễn viên xuất sắc và đầy nhiệt huyết".

Với hơn 250 triệu bản in được phát hành tại hơn 60 quốc gia, Naruto đã truyền cảm hứng đến biết bao thế hệ độc giả với hành trình trưởng thành của cậu bé nhẫn giả Naruto Uzumaki, mang trong mình khát vọng cháy bỏng trở thành Hokage mạnh nhất thế giới. Hiện tại chưa rõ Naruto bản người đóng sẽ ra mắt khi nào.