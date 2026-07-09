Timothée Chalamet dằn vặt vì sứ mệnh chinh phục trong "Dune: Hành Tinh Cát 3"

HHTO - Poster và trailer chính thức của bom tấn "Dune: Hành Tinh Cát - Phần Ba" được hé lộ, mang đến cái nhìn toàn diện và bùng nổ nhất về chương cuối cùng trong cuộc chiến khốc liệt nơi xứ cát.

Dune: Hành Tinh Cát - Phần Ba lấy bối cảnh gần hai thập kỷ sau khi Paul Atreides nắm quyền kiểm soát Đế chế. Giờ đây, khi đã trở thành một Hoàng đế tàn nhẫn, Paul phải đối mặt với những đồng minh cũ trở lại, những mối đe dọa mới trỗi dậy, và cả sự phản bội luôn lẩn khuất trong bóng tối.

Bị ám ảnh bởi viễn cảnh Đế chế sụp đổ cùng sự trở lại của một người anh từng yêu thương, Paul bị cuốn vào một âm mưu hủy diệt - mà trung tâm của bí mật ấy lại chính là Chani. Cuộc nổi dậy dần nhen nhóm, những kẻ thù ngày một áp sát. Chính lúc này đây, Paul sẽ phải đối diện với cái giá thực sự của quyền lực, đánh đổi bằng định mệnh của những người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Nắm trong tay quyền lực tối thượng nhưng Paul Atreides ngày càng cô độc u sầu.

Trong đoạn trailer, nhân vật chính Paul Atreides xuất hiện đầy vụn vỡ và u sầu sau khi khơi mào cuộc thánh chiến đẫm máu tàn phá liên thiên hà. Không còn hừng hực lửa hận, Paul Atreides dường như run rẩy và bớt đi sự độc đoán so với các phần trước. Trailer khép lại bằng lời khẩn cầu đầy cay đắng của vị Hoàng đế: “Xin hãy tha thứ cho ta, với tất cả những gì ta đã gây ra”.

Robert Pattinson thành kẻ phản diện nguy hiểm.

Bên cạnh dàn nhân vật chính quen thuộc, Dune: Hành Tinh Cát - Phần Ba sẽ đón chào hàng loạt cái tên đình đám mới từng “gây bão” khi được tiết lộ. Robert Pattinson sẽ trở thành phản diện chính của Phần Ba - Scytale, một kẻ có khả năng thay hình đổi dạng, rắp tâm lật đổ Hoàng đế và tạo ra một cuộc thay đổi thể chế toàn diện. Anya Taylor-Joy vào vai Alia Atreides, em gái của Paul và trở thành một tín đồ nhiệt thành của anh trai mình.

Một nhân vật cũ sẽ hồi sinh.

Nhân vật Duncan Idaho của Jason Momoa - người đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Gia tộc Atreides vào đêm phản loạn trong Phần Một sẽ có màn hồi sinh ở chương cuối này. Sự trở lại tưởng chừng là “món quà” cho Paul này thực chất lại là âm mưu đầy hiểm độc của Scytale, đẩy vị Hoàng đế đến sự giằng xé tột cùng khi đứng trước vận mệnh của người mình từng hết lòng yêu quý.