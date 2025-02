Netflix và Lee Sang Heon của “XO, Kitty” rủ nhau làm thơ, hé lộ một bất ngờ

HHT - Netflix và mỹ nam Lee Sang Heon của “XO, Kitty” vừa cùng nhau trổ tài làm thơ, đồng thời hé lộ một món quà bất ngờ cho fan của series phim teen vui nhộn và lãng mạn này.

Gần đây, nhân ngày Valentine, Netflix đã tung một đoạn video dễ thương và đồng thời qua đó mang đến một tin vui cho những ai yêu thích loạt phim teen nổi tiếng XO, Kitty. Trong video, có ai đó gõ cửa nhà Anna Cathcart (thủ vai Kitty) và tặng cô một bó hoa hồng đỏ cùng một túi quà.

Vừa nhận hoa và quà, Anna vừa ngạc nhiên kiểu “Ủa, quà Valentine hả? Theo như tui nhớ thì tui vẫn ế mà”. Sau đó, Anna đọc tấm thiệp gửi kèm bó hoa, có một bài thơ như sau: “Roses are red. Violets are blue. There’s a third season of XO, Kitty in store for you!” (tạm dịch: Hoa hồng thì đỏ. Hoa violet thì xanh. Có một mùa ba XO, Kitty đang chờ bạn đó!”). Tiếp đó, Anna lấy từ trong túi quà ra xấp kịch bản đầu tiên của XO, Kitty 3.

Cuối cùng Netflix đã chính thức thông báo XO, Kitty sẽ có mùa 3 sau khi kết thúc mùa 2 đầy kịch tính. Sau khi trải qua nhiều sự kiện đã xảy ra trong mùa 2, Kitty và Min Ho (Lee Sang Heon) dần hiểu nhau hơn, mối quan hệ dần gần gũi hơn. Trong tập cuối cùng của XO, Kitty 2, Kitty nhận ra mình có tình cảm với Min Ho nhưng vẫn chưa thổ lộ điều này với anh chàng. Do đó, các fan rất nóng lòng muốn biết những diễn biến mới trong mối quan hệ tình cảm giữa Kitty và Min Ho.

Tuy nhiên, “30 vẫn chưa phải là Tết”, Kitty vẫn chưa thổ lộ với Min Ho (mà ngay cả có thổ lộ rồi) thì chưa đến tập cuối các fan của “thuyền” khác vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Trong đó, thuyền Kitty-Yuri là “sung sức” nhất, đặc biệt là khi Yuri đã chia tay bạn gái trong mùa 2.

Trước tin XO, Kitty được “bật đèn xanh” cho mùa 3, người phấn khích nhất có lẽ là Lee Sang Heon. Anh chàng đăng nhiều story và viết bình luận để thông báo cũng như bày tỏ cảm xúc hào hứng của mình, thậm chí còn cả… làm thơ: “Roses are red. Violets are blue. But I can't wait to spend time with you” (tạm dịch: Hoa hồng màu đỏ. Hoa violet màu xanh. Mà tớ không đợi nổi, ngày được ở bên cậu”)

Nhà sản xuất XO, Kitty nói rằng họ biết đã để khán giả hồi hộp vào cuối mùa 2, do đó mùa 3 sẽ xứng đáng với sự chờ đợi: “Rất nhiều chuyện tình lãng mạn, tình bạn, phiêu lưu, và những nụ hôn”. Lời "nhá hàng" này của nhà sản xuất càng khiến các fan XO, Kitty thêm hào hứng.

Loạt phim XO, Kitty là phần ngoại truyện được lấy cảm hứng từ To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy) đình đám trên Netflix. Nhân vật chính của XO, Kitty là Kitty Song Covey - cô em gái út của Lara Jean. Trong bộ phim mà mình trở thành nhân vật chính, Kitty không còn là “bà mối” cho chuyện tình của chị gái, mà chính cô đi tìm tình yêu cho mình ở tận Hàn Quốc. Đầu mùa 1, Kitty rời khỏi nhà, đến xứ Kim chi để theo học ở ngôi trường mà mẹ cô đã học khi còn thiếu nữ.

XO, Kitty mùa 1 và mùa 2 đều đã phát hành trọn bộ trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“YAY!!! Min Ho và Kitty sẽ phải về với nhau!!!”

“Mùa 3 = nhiều cảnh lãng mạn hơn giữa Kitty và Min Ho!”

“Thuyền viên của Kitty-Yuri quyết không buông bỏ mái chèo!”

“Nếu Kitty và Yuri không là một đôi thì Netflix cứ giữ mùa 3 cho riêng mình đi, khỏi chiếu cũng được.”

“Có chỗ cho thuyền Kitty-Dae chen chân không? Tôi vẫn yêu thích các mối tình đầu nên muốn Kitty và Dae quay về bên nhau.”

“Chiếu lẹ đi! Tôi muốn coi lắm rồi!”

“Roses are red. Violets are blue. I have Netflix so come on through” (tạm dịch: Hoa hồng màu đỏ. Hoa violet màu xanh. Tui có Netflix rồi, cứ chiếu mau mau”)

“Không liên quan nhưng Netflix làm tiếp mấy series phim teen khác được không, Shadow and Bone hay Lockwood & Co. nè, hay mà bị hủy, buồn ơi là sầu.”