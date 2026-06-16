Netizen cho sao Hàn “thử vai” trong One Piece: Lee Kwang Soo quá hài quá hợp

HHTO - Khi netizen tự chọn các ngôi sao Hàn Quốc và cho họ “thử vai” một số nhân vật trong One Piece bản live-action của riêng mình, nhiều diễn viên xứ Kim chi hợp vai bất ngờ.

Trên diễn đàn thequoo của Hàn Quốc, một bài viết thu hút sự chú ý của nhiều netizen khi cho một số ngôi sao xứ Kim chi “thử vai” một số nhân vật trong One Piece. Bài viết đăng một video được tạo ra bởi AI, cho các diễn viên xuất hiện với tạo hình của nhân vật tương ứng.

Theo đó, Choi Woo Sik (Our Beloved Summer) được tin tưởng giao vai Luffy - nhân vật trung tâm của One Piece, thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm. Han So Hee (Nevertheless) hóa thân thành “bóng hồng” duy nhất của băng Mũ Rơm - hoa tiêu (và thủ quỹ không chính thức) Nami. Woo Do Hwan (Bloodhounds) vào vai Zoro - chàng kiếm sĩ “đầu rêu” mù đường. Kim Jae Wook (Her Private Life) đảm nhận nhân vật đầu bếp lịch thiệp Sanji.

Trong số các nhân vật thuộc băng hải tặc Mũ Rơm, hai diễn viên được đánh giá hợp vai nhất là Lee Kwang Soo thủ vai Ussop - thiện xạ (và “vua nói dối”); cùng thành viên nhóm EXO D.O. (Do Kyung Soo) vai Chopper - chú tuần lộc tốt bụng là bác sĩ của cả nhóm.

Đoạn video còn “tuyển vai” những nhân vật khác trong One Piece. Có thể kể đến Robin - ban đầu là đối thủ của băng Mũ Rơm, về sau là một thành viên quan trọng của nhóm, am hiểu lịch sử. Netizen lựa chọn nữ diễn viên Lee Dae Hee (Search: WWW) cho nhân vật này.

Song Kang (My Demon) xuất hiện trong video “ra mắt” dàn diễn viên One Piece phiên bản Hàn Quốc được tạo bởi AI với tạo hình của nhân vật Ace - anh em kết nghĩa của Luffy. Trong video còn có Im Siwan (Mantis), được sắp xếp hoá thân nhân vật Sabo - anh em kết nghĩa của Luffy và Ace.

Hai ngôi sao hạng A của Hàn Quốc, gồm Gong Yoo (Goblin) và Joo Ji Hoon (Kingdom) cũng được netizen “dòm ngó”. Theo đoạn video, Gong Yoo được chọn cho vai Shanks - thuyền trưởng băng hải tặc Tóc Đỏ, là một trong Tứ Hoàng - danh xưng của bốn thuyền trưởng hải tặc hùng mạnh nhất trong One Piece. Còn Joo Ji Hoon đảm nhận vai Law - “bác sĩ tử thần”, thuyền trưởng của băng hải tặc Heart, là một đồng minh của Luffy.

Trong video One Piece bản Hàn được thực hiện bởi AI này, dàn nhân vật nam chiếm đa số. Ngoài Nami và Robin, chỉ còn một người đẹp khác được giới thiệu, đó là Hancock - cựu thành viên Thất Vũ Hải, nhóm gồm 7 hải tặc hùng mạnh được Chính phủ Thế giới công nhận và hợp pháp hóa. Hancock được đảm nhận bởi Kim Ji Won (Queen Of Tears).

Lưu ý: Đây là video được thực hiện bởi AI do fan tạo ra, không phải là dàn diễn viên của One Piece phiên bản Hàn Quốc chính thức nào. One Piece bản live-action thực thụ được thực hiện bởi Netflix đã phát hành hai mùa phim.

One Piece bản live-action thực thụ được thực hiện bởi Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“Ôi trời đất quỷ thần ơi, vừa nhìn vào ảnh thumbnail là tôi đã bật cười rồi.”

“Do Kyung Soo kìa hahahahahahaha.”

“Kwang Soo hahahahahahahaha.”

“Tôi không có ý công kích chủ thớt, nhưng tôi ghét những thứ do AI tạo ra kiểu như thế này.”

“Buồn cười quá đi hahahahahaha. Kwang Soo và Kyung Soo đang làm gì ở đây thế hahahahahahaha.”

“Sợ thật sự đấy.”

“Chopper quá trời quá đất rồi hahahahahahaha.”

“Wow, điên rồ thật, trông họ đều rất hợp vai… Nhưng nếu bản phim này mà làm thật thì số tiền đổ vào sẽ choáng váng luôn mất.”

“Kyung Soo à hahahahahaha.”

“Ảnh thumbnail khiến tôi cười phá lên luôn hahahahaha.”