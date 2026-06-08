Nếu bị nghi lấy đồ siêu thị dù đã thanh toán, khách hàng nên làm thế nào?

HHTO - Vụ việc một phụ nữ tố bị quy chụp “ăn cắp đồ” ở AEON Mall Long Biên khiến nhiều người đặt câu hỏi: Nếu rơi vào tình huống tương tự ở siêu thị, khách hàng nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Tóm tắt nhanh: · Vụ việc ở AEON Mall Long Biên khiến nhiều người quan tâm vì đây là tình huống có thể xảy ra với bất kỳ khách hàng nào. · Việc nghi ngờ thất thoát hàng hóa đôi khi có thể xuất phát từ lỗi kỹ thuật. · Khi bị nghi lấy đồ dù đã thanh toán, khách hàng nên giữ bình tĩnh, xuất trình hóa đơn và yêu cầu giải thích, làm việc rõ ràng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Việc một phụ nữ tố bị quy chụp lấy đồ tại AEON Mall Long Biên đang được nhiều người quan tâm. Bởi việc đi siêu thị mua đồ là rất phổ biến, nên không ít người đặt câu hỏi: Nếu mình rơi vào tình huống tương tự thì nên làm thế nào?

Vì sao vụ việc ở AEON Mall Long Biên khiến nhiều người chú ý?

Theo các bài đăng trên mạng xã hội, chị N. cùng 2 con nhỏ đang đặt taxi ở Aeon Mall Long Biên vào tối 7/6 thì bị 2 người chặn lại, yêu cầu đến cơ quan công an với lý do chị “ăn cắp đồ”.

Khi sự việc trở nên ồn ào, một trong 2 người kia lấy thẻ ra đeo, nói mình là nhân viên an ninh. Túi đồ của chị N. được kiểm tra luôn, đối chiếu với hóa đơn và không có sản phẩm nào thừa ra cả.

Một hình ảnh được cắt từ video ghi lại sự việc. Ảnh: Facebook.

Câu chuyện nhanh chóng được nhiều người quan tâm không chỉ vì tranh cãi đúng sai, mà còn vì đây là tình huống hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai.

Thực tế, còn có thể có trường hợp khách hàng khi tính tiền lại bị quên tính một món đồ, hoặc có lỗi kỹ thuật khi nhân viên thu ngân quét tem trên sản phẩm. Những lúc đó, chuông ở cửa siêu thị có thể phát tín hiệu hoặc khách hàng sẽ bị nghi ngờ.

Nếu bị nghi lấy đồ dù đã thanh toán, khách hàng nên làm gì?

Khi bị nghi ngờ lấy đồ mà không thanh toán, nhiều người sẽ rất tức giận, uất ức, phản ứng theo bản năng là nổi cáu, giằng co, hoặc bỏ đi. Tuy nhiên, những việc này đôi khi khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn.

Trong trường hợp bị nhân viên an ninh đề nghị kiểm tra, khách hàng nên giữ bình tĩnh, xuất trình hóa đơn và yêu cầu nhân viên giải thích rõ nguyên nhân.

Nếu cảm thấy mình bị đối xử không phù hợp, khách hàng có thể đề nghị làm việc ở khu vực riêng thay vì giữa nơi đông người để tránh ảnh hưởng đến tâm lý và danh dự của bản thân, đặc biệt nếu đi cùng trẻ em.

Sự việc nói trên cũng cho thấy việc kiểm tra lại hóa đơn (xem hoàn toàn đúng chưa) và giữ lại hóa đơn là rất quan trọng, nhất là với các đơn hàng nhiều món hoặc vào giờ đông khách.

Việc chú ý nhìn khi nhân viên quét các mã sản phẩm để tính tiền, sau đó kiểm tra lại hóa đơn và giữ hóa đơn là rất cần thiết. Ảnh minh họa: iStock.

Người mua sắm nên lưu ý gì?

Ngoài việc giữ hóa đơn, khách hàng nên kiểm tra lại giỏ hàng trước khi ra cửa, nhất là với các quầy tự thanh toán. Nếu xảy ra tranh cãi, nên lịch sự ghi nhận thông tin, yêu cầu xem lại camera và gặp quản lý để làm việc rõ ràng thay vì cãi vã tại chỗ.

Hiện tại, Công an phường Long Biên (Hà Nội) đã nắm thông tin vụ việc trên và đang xác minh.