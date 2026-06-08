Sô Y Tiết: Từ hiện tượng TikTok đến chiến thắng gián tiếp ở giải Latin Grammy

HHTO - Từng được biết đến qua những đoạn video đếm số lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, Sô Y Tiết mới đây được cộng đồng mạng nhắc tên với một thành tích ít ai ngờ tới khi có tên trong danh sách những người từng chiến thắng ở giải Latin Grammy.

Gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền thông tin rằng Sô Y Tiết là người Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại giải Latin Grammy. Dù nghe có vẻ khó tin, câu chuyện này không hoàn toàn sai.

Thực tế, thông tin này bắt nguồn từ chiến thắng của album Motomami của nữ ca sĩ Tây Ban Nha Rosalía. Tại Lễ trao giải Latin Grammy lần thứ 23 tháng 11/2022, album Motomami của nữ ca sĩ siêu sao người Tây Ban Nha - Rosalía đã xuất sắc được xướng tên chiến thắng ở hạng mục Album của năm.

Theo quy chế nghiêm ngặt của Grammy, khi một album đoạt danh hiệu này, toàn bộ ê-kíp đóng góp trực tiếp vào tác phẩm - bao gồm cả các nghệ sĩ có phân đoạn nhạc được sử dụng, đều được công nhận là người chiến thắng. Nhờ việc đoạn nhạc "đếm số" của Sô Y Tiết được lồng ghép trong ca khúc CUUUUuuuuuute của album, BTC giải Latin Grammy đã chính thức ghi nhận anh sở hữu một chiến thắng danh giá trong hạng mục này. Tuy nhiên, cần phải hiểu đúng rằng chiến thắng của Sô Y Tiết là "gián tiếp". Anh là người có đoạn nhạc góp phần vào album thắng giải, chứ không phải là anh ra mắt một album và chiến thắng với tư cách ca sĩ chính.

Sô Y Tiết được ghi nhận trong phần credits của ca khúc CUUUUuuuuuute.

Trước khi được biết đến rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế, Sô Y Tiết từng là một gương mặt quen thuộc với khán giả trong nước qua hình ảnh một người nông dân mộc mạc đến từ Bình Định. Anh sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ và từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn, làm nhiều công việc để mưu sinh trước khi gắn bó với nghề chăn bò.

Sô Y Tiết từng là một gương mặt quen thuộc với khán giả trong nước.

Trong nhiều năm, Sô Y Tiết cũng phải đối mặt với vấn đề sức khỏe khi mang bệnh phổi mãn tính, khiến thể trạng luôn yếu ớt. Tuy vậy, thay vì bị hoàn cảnh chi phối, anh lại lựa chọn giữ cho mình một tinh thần lạc quan và cách nhìn tích cực về cuộc sống.

Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi anh bắt đầu đăng tải những video ngẫu hứng trên mạng xã hội, trong đó nổi bật là các clip đếm số bằng tiếng Anh trên nền giai điệu đơn giản, được quay ngay giữa đồng ruộng với chiếc điện thoại cũ. Sự tự nhiên, chân thật cùng năng lượng vui tươi trong từng video đã giúp nội dung của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi anh bắt đầu đăng tải những video ngẫu hứng trên mạng xã hội.

Sức lôi cuốn từ các video của Y Tiết đã khiến anh trở thành một hiện tượng "gây bão" toàn cầu, thu hút lượng người theo dõi khổng lồ, chạm đến con số 2,1 triệu người trên TikTok. Video hát đếm số mang tính thương hiệu này cũng được rất nhiều DJ tiếng tăm trên thế giới dùng làm sample cho các sản phẩm âm nhạc. Đặc biệt, vào năm 2020, nam rapper đình đám Wiz Khalifa đã bất ngờ cho ra mắt bài hát mang tên Numbers lấy cảm hứng trực tiếp từ giai điệu đếm số của Y Tiết.

Đặc biệt, vào năm 2020, nam rapper đình đám Wiz Khalifa đã bất ngờ cho ra mắt bài hát mang tên Numbers.

Chính sự chân chất, nụ cười rạng rỡ "thương hiệu" và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ những clip đơn sơ đó đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu. Giai điệu "đếm số" của anh nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của hàng loạt siêu sao quốc tế như Snoop Dogg, Chris Brown, Rihanna và được họ chia sẻ lại với sự thích thú.

Nụ cười rạng rỡ "thương hiệu" và nguồn năng lượng tích cực đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu

Dù đã bước lên đỉnh cao của sự nổi tiếng trên không gian mạng và gián tiếp có tên trong giải thưởng âm nhạc thế giới, cuộc sống hiện tại của Sô Y Tiết vẫn luôn gắn liền với sự khiêm nhường và những cuộc chiến không ngừng nghỉ với bệnh tật. Trong những giai đoạn phải nằm viện điều trị, anh vẫn luôn giữ một tấm lòng hướng về cộng đồng và sự thấu cảm sâu sắc đối với những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, anh xúc động trải lòng:

"Tôi ở đây để tâm sự với các bạn; nỗi đau chiến đấu với bệnh tật của tôi chỉ là một thử thách nhỏ. Ngoài kia, chiến tranh vẫn tiếp diễn không dứt... Hàng trăm ngàn trẻ em đã ngã xuống khi còn quá nhỏ... Tôi hiểu cảm giác đói khát. Bởi vì tôi từng là người ăn xin ở các chợ, thành phố và từng ngủ dưới gầm cầu trong những đêm giông bão."