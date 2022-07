Nếu bị thu hồi sổ hộ khẩu, người dân có thể làm Căn cước công dân gắn chip thế nào?

HHT - Năm 2018, Netflix đã gặt hái thành công vang dội khi chuyển thể "To All the Boys I’ve Loved Before" (Những Chàng Trai Năm Ấy) của nhà văn Jenny Han lên màn ảnh nhỏ. Cũng vì vậy, người hâm mộ chưa lúc nào thôi mong ngóng những tác phẩm chuyển thể tiếp theo của “nữ hoàng chick-lit”, đặc biệt là phiên bản live-action của siêu phẩm "The Summer I Turned Pretty" (Mùa Hè Thiên Đường).