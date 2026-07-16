Ánh mắt cực tình của Neymar rầm rộ cõi mạng, vũ đạo ngẫu hứng cũng thành trend

Dù đã lên đường trở về quê nhà sau khi thua cuộc tại World Cup 2026, cầu thủ Neymar vẫn gây chú ý với người hâm mộ Việt Nam. Những câu chuyện về nhan sắc hay điệu nhảy của anh mỗi khi ghi bàn được netizen bàn tán rôm rả, thu hút hàng triệu lượt xem.

Mới đây, cư dân thành phố sợ chỉ rầm rộ chia sẻ loạt ảnh cũ của Neymar, cụ thể là ở điểm nhấn "đôi mắt tình" của nam cầu thủ. Cư dân mạng bày tỏ sự xuýt xoa trước ánh nhìn vừa có nét đa tình, vừa phảng phất sự ngạo nghễ của siêu sao sinh năm 1992.

Từ những ngày đầu ra mắt thế giới đến nay, nhan sắc của Neymar luôn được đánh giá cao. Vẻ đẹp đậm chất "trai hư" với nụ cười nhếch mép, mái tóc biến hóa liên tục cùng gu thời trang chất lừ đã tạo nên hình tượng chàng "vũ công" Brazil cuốn hút.

Nhan sắc của Neymar thời thiếu niên gây sốt trở lại.

Không chỉ gây bão về ngoại hình, sức hút văn hóa gắn liền với Neymar cũng đang quay trở lại ngoạn mục nhân mùa World Cup 2026. Trên nền tảng TikTok Việt Nam, các đoạn video cư dân mạng thực hiện vũ điệu Samba ăn mừng bàn thắng của anh bỗng chốc trở thành xu hướng thịnh hành.

Trend nhảy theo Neymar lan rộng trên TikTok Việt Nam. Nguồn: @minhhungdeyyy

Điệu nhảy gốc từ Neymar. Nguồn: @anhkoco01

Điệu nhảy phóng khoáng, ngẫu hứng trên nền nhạc "Và anh biết duyên mình đã lỡ..." phủ sóng khắp TikTok, dù cho Neymar và tuyển Brazil đã ngậm ngùi chia tay mùa giải năm nay. Những video của các bạn trẻ thu hút tương tác khủng, góp phần lan tỏa niềm vui nhân dịp sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra.

Netizen nhảy điệu Samba cuối để tạm biệt tuyển Brazil trong mùa World Cup 2026.

Hành trình của ĐT Brazil tại World Cup 2026 đã dừng lại tại vòng 1/8 sau thất bại 1-2 trước đối thủ Na Uy. Đối với cá nhân Neymar, đây cũng là "vũ điệu cuối cùng" đầy tiếc nuối của anh trong màu áo Selecao. Dù chấn thương bắp chân dai dẳng, anh vẫn kịp để lại dấu ấn bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 90+10. Tuy nhiên, sự tỏa sáng muộn màng đó không thể cứu vãn tập thể bế tắc trước cú đúp của Erling Haaland bên phía ĐT Na Uy. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hình ảnh Neymar đổ gục xuống mặt cỏ, ôm mặt khóc đã làm lay động hàng triệu trái tim.