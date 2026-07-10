Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Ảnh-Clip hay

Google News

Trào lưu về quê, tranh cử chức "trưởng thôn" của Gen Z gây sốt mạng xã hội

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Loạt clip ghi lại hình ảnh Gen Z rủ nhau "trốn phố về quê" để tham gia tranh cử chức trưởng thôn đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây, hình ảnh một số bạn trẻ xuất hiện trong các buổi họp dân, hội nghị bầu trưởng thôn được chia sẻ rộng rãi và thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong các đoạn clip, nhân vật chính xuất hiện tại hội trường, tham gia phát biểu, giới thiệu bản thân hoặc ngồi cùng người dân trong các buổi họp đi kèm với những dòng caption dí dỏm, vui nhộn.

Video: @xuanxiu26
Video: @lemanhnghean

Một số bình luận hài hước cho rằng đây là "phiên bản Gen Z của trưởng thôn", trong khi không ít ý kiến đùa vui rằng trưởng thôn Gen Z sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ vì còn "bận đi học, đi chơi". Nhiều tài khoản cũng chia sẻ những video tương tự được ghi lại tại địa phương mình, góp phần giúp xu hướng này lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh những bình luận mang tính giải trí, các đoạn clip đã mang đến góc nhìn mới về hình ảnh người trẻ trong các hoạt động cộng đồng. Thay vì chỉ xuất hiện trong môi trường doanh nghiệp hay các ngành nghề quen thuộc, nhiều bạn trẻ lựa chọn gắn bó với địa phương, tham gia công tác xã hội để cống hiến và đóng góp sức trẻ.

g.png
Những gương mặt trẻ trong buổi "tranh cử trưởng thôn"

Dù chủ yếu được đăng tải với mục đích giải trí, xu hướng "Gen Z đi tranh cử trưởng thôn" vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Sự kết hợp giữa những hình ảnh vốn quen thuộc ở các cuộc họp thôn với cách truyền tải trẻ trung, dí dỏm đã giúp các đoạn clip thu hút đông đảo người xem và tạo nên một trong những xu hướng nổi bật trên mạng xã hội trong những ngày gần đây.

ft1484-1.jpg
Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)
#trưởng thôn Gen Z #Gen Z đi tranh cử trưởng thôn #clip viral #clip TikTok #trend tranh cử trưởng thôn

Xem thêm

Cùng chuyên mục