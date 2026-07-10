Trào lưu về quê, tranh cử chức "trưởng thôn" của Gen Z gây sốt mạng xã hội

HHTO - Loạt clip ghi lại hình ảnh Gen Z rủ nhau "trốn phố về quê" để tham gia tranh cử chức trưởng thôn đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây, hình ảnh một số bạn trẻ xuất hiện trong các buổi họp dân, hội nghị bầu trưởng thôn được chia sẻ rộng rãi và thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong các đoạn clip, nhân vật chính xuất hiện tại hội trường, tham gia phát biểu, giới thiệu bản thân hoặc ngồi cùng người dân trong các buổi họp đi kèm với những dòng caption dí dỏm, vui nhộn.

Video: @xuanxiu26

Video: @lemanhnghean

Một số bình luận hài hước cho rằng đây là "phiên bản Gen Z của trưởng thôn", trong khi không ít ý kiến đùa vui rằng trưởng thôn Gen Z sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ vì còn "bận đi học, đi chơi". Nhiều tài khoản cũng chia sẻ những video tương tự được ghi lại tại địa phương mình, góp phần giúp xu hướng này lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh những bình luận mang tính giải trí, các đoạn clip đã mang đến góc nhìn mới về hình ảnh người trẻ trong các hoạt động cộng đồng. Thay vì chỉ xuất hiện trong môi trường doanh nghiệp hay các ngành nghề quen thuộc, nhiều bạn trẻ lựa chọn gắn bó với địa phương, tham gia công tác xã hội để cống hiến và đóng góp sức trẻ.

Những gương mặt trẻ trong buổi "tranh cử trưởng thôn"

Dù chủ yếu được đăng tải với mục đích giải trí, xu hướng "Gen Z đi tranh cử trưởng thôn" vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Sự kết hợp giữa những hình ảnh vốn quen thuộc ở các cuộc họp thôn với cách truyền tải trẻ trung, dí dỏm đã giúp các đoạn clip thu hút đông đảo người xem và tạo nên một trong những xu hướng nổi bật trên mạng xã hội trong những ngày gần đây.



