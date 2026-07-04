Xôn xao dự đoán đội Vô địch World Cup 2026 từ một "manh mối" trong quá khứ

HHTO - Một cư dân mạng đã chỉ ra điểm chung của các đội vô địch World Cup các mùa trước đây và cho rằng, đội giành chiến thắng chung cuộc tại World Cup 2026 rất có thể sẽ theo "kịch bản" tương tự.

Một tài khoản trên TikTok đã tổng hợp và chỉ ra điểm chung bất ngờ giữa các đội từng vô địch World Cup trong những mùa giải gần đây. Từ đó, tài khoản này dự đoán, rất có thể trường hợp này sẽ lặp lại tại giải đấu World Cup 2026.

Video tìm ra điểm chung của các đội vô địch World Cup gây chú ý. Nguồn: @ceofooty_

Điểm chung mà cư dân mạng này chỉ ra trong video, về các Quán quân mùa trước là: chỉ cần đội nào đánh bại được đội đã thắng tuyển Nhật Bản ở vòng loại trực tiếp (32 đội) thì sẽ lên ngôi vô địch.

Những dẫn chứng cụ thể bao gồm năm 2002 (Thổ Nhĩ Kỳ thắng Nhật Bản, nhưng sau đó Brazil đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ và đạt chức vô địch), năm 2010 (Nhật Bản thua Paraguay, nhưng sau đó Paraguay bị Tây Ban Nha loại và Tây Ban Nha thắng cúp vàng), năm 2018 (Nhật Bản thua Bỉ, Bỉ thua Pháp và Pháp thành Quán quân), và gần đây nhất là năm 2022 khi Argentina giành chức vô địch, trong khi trước đó đội tuyển do Messi dẫn dắt đã đánh bại Croatia, cũng là đội đã từng vượt qua Nhật Bản.

Ở các mùa giải World Cup 2002, 2010, 2018 và 2022, nhà vô địch đều từng đánh bại đội vượt qua Nhật Bản ở vòng loại trực tiếp.

"Manh mối" này thu hút sự chú ý và bàn tán lớn từ người hâm mộ toàn cầu, khi nó xảy ra vào đúng những năm tuyển Nhật Bản đặt chân vào được vòng 32 đội của World Cup. Trong mùa giải năm 2026 này, đội đến từ xứ sở mặt trời mọc đã phải về nhà trước tuyển Brazil, và nhiều người đang dự đoán cái tên nào đánh bại Brazil tiếp theo có thể là nhà vô địch trong tương lai.

Erling Haaland và đội tuyển Na Uy được kỳ vọng chiến thắng World Cup 2026.

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, và không có gì chắc chắn rằng "kịch bản" này sẽ tiếp tục diễn ra trong mùa giải World Cup 2026. Chưa có gì cam đoan đối thủ của Brazil là Na Uy có thể chiến thắng và vào vòng trong. Thậm chí nếu khả năng này xảy ra, không có gì đảm bảo Na Uy có thể "vượt ngàn chông gai" từ Argentina, Pháp đến Tây Ban Nha để lên được bục vinh quang cao nhất.

Đặc biệt, sự kiện năm nay khiến khán giả toàn cầu vô cùng thích thú, hồi hộp theo dõi khi có hàng loạt bất ngờ lớn mà đến siêu máy tính cũng không giải được. Hàng loạt đội từng được dự đoán sẽ về sớm lại có thể cầm hòa, thậm chí đánh bại nhiều nhà vô địch trong vòng bảng (như Morocco cầm hòa Brazil, Nhật Bản cầm hòa Hà Lan, Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha...) hoặc việc nhiều đội mạnh như Đức, Hà Lan, Croatia... ra về ở vòng 32 đội khiến cuộc chơi năm nay càng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.