Ở đây có cả "rổ meme" của Erling Haaland - cầu thủ gây hài nhất World Cup 2026

Không chỉ là một trong những cầu thủ trẻ gây ấn tượng tại World Cup 2026, Erling Haaland của tuyển Na Uy còn gây sốt trên mạng xã hội nhờ "kho ảnh meme" cực chất. Mỗi khoảnh khắc anh chàng xuất hiện trên sân cỏ, hoặc bình luận dạo trên mạng xã hội đều nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán của người hâm mộ.

Bài hát riêng về Erling Haaland

Thời điểm gia nhập CLB Manchester City, Erling Haaland được kỳ vọng đến mức có hẳn một bài hát riêng để cổ vũ tinh thần anh trên sân cỏ. Ca khúc mang tên Haaland (Ha Ha Ha) nhắc đến những thông tin cơ bản về chàng cầu thủ, như được sinh ra ở Yorkshire (Anh), là con trai của huyền thoại bóng đá Alfie Haaland, đã chọn khoác màu áo xanh của CLB Manchester City và gia nhập tuyển quốc gia Na Uy.

Giai điệu hùng hồn nhưng không kém phần dở khóc dở cười của bài hát nhanh chóng trở thành cơn sốt trên TikTok kể từ năm 2022, và nở rộ trở lại thời gian qua khi Haaland tham gia World Cup 2026.

Bài hát về Erling Haaland gây sốt mạng xã hội. Nguồn: @lyriqueenn

"Em gái thất lạc" của Haaland

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một cô gái có cử chỉ, điệu bộ và nhất là mái tóc vàng dài giống như Erling Haaland. Cô nàng TikToker có tên Emma Kate Willman thậm chí còn được cư dân mạng đặt cho biệt danh "em gái thất lạc của Erling Haaland" và còn được nam cầu thủ vào bình luận một video.

Haaland và nhân vật Bảy Viên Ngọc Rồng

Thời gian gần đây, một meme mới về anh chàng Erling Haaland xuất hiện là việc anh được so sánh với nhân vật Majin Buu của phim Bảy Viên Ngọc Rồng. Cả hai đều giống nhau về gương mặt hài hước, thân hình to lớn và nhất là phần lọn tóc dài đều khớp đến mức dở khóc dở cười. Và như chuyện "em gái thất lạc", Haaland cũng biết mình được so sánh với nhân vật anime.

Haaland giật mình bởi ảnh phản chiếu của mình

Erling Haaland cũng nghiễm nhiên trở thành đề tài hài hước trên mạng xã hội khi được người hâm mộ ghi lại khoảnh khắc độc đáo. Lúc đang ăn, anh chàng nhìn quanh và chợt giật mình bởi... hình ảnh phản chiếu của mình trong gương ngay bên cạnh.

Erling Haaland giật mình vì thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nguồn: @VictorKvert2008

Haaland hóa "xe công nông" trên sân cỏ

Không cần phải lên mạng xã hội, ngay trên sân cỏ thì Erling Haaland cũng là một "thánh meme di động" khi có hàng loạt khoảnh khắc dở khóc dở cười. Những lần anh vô tình sút bóng vào đối thủ, khiến các cầu thủ khác ngã dúi dụi vì thân hình như "tường thành" của mình đều được máy quay ghi lại toàn bộ, trở thành "tư liệu quý" của người hâm mộ.

Haaland trên Snapchat

Erling Haaland ưa thích sử dụng Snapchat trước cả Facebook, TikTok hay Threads. Anh chàng thường xuyên sử dụng các bộ lọc, hiệu ứng hình ảnh trên nền tảng này để phản hồi người hâm mộ, hoặc chỉ đơn giản là "giết thời gian" trong lúc rảnh rỗi.

Mái tóc dài của Erling Haaland

Chỉ với mái tóc dài trứ danh, Erling Haaland đã trở thành nguồn "ảnh chế" của hàng loạt người hâm mộ. Một số thậm chí còn dùng anh trong những trường hợp lầm tưởng thành một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài thướt tha nào đó.