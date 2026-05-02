TP.HCM: Khách xếp hàng dài chờ thanh toán tại Nhà sách Cá Chép những ngày cuối

HHTO - Trước khi đóng cửa chi nhánh cuối cùng tại TP.HCM, Nhà sách Cá Chép Võ Văn Tần ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Dòng người đến mua sách trong thời gian tri ân khiến khu vực bên trong thường xuyên quá tải, đặc biệt vào buổi tối.

Sau thông báo ngừng hoạt động cơ sở tại đường Võ Văn Tần (TP.HCM) vào tháng 6 để chuyển sang kinh doanh trực tuyến, Nhà sách Cá Chép Võ Văn Tần đã triển khai chương trình tri ân khách hàng. Những ngày gần đây, lượng người đến nhà sách ghi nhận tăng liên tục, khác với không khí yên tĩnh trước đó.

Không gian bên trong nhà sách từ cổng bước vào.

Từ đầu giờ chiều, khu vực giữ xe đã kín chỗ. Đến buổi tối, lượng khách tiếp tục tăng, tập trung tại các tầng và khu vực quầy sách. Phụ huynh đưa con em đến chọn dụng cụ học tập, trong khi nhiều bạn trẻ và sinh viên dành thời gian tìm kiếm sách tại các quầy văn học, ngoại ngữ.

Phần lớn khách hàng tranh thủ giai đoạn này để mua các đầu sách đang được giảm giá, đồng thời ghé lại không gian quen thuộc trước khi cơ sở ngừng hoạt động.

Các bạn trẻ tranh thủ đến "săn" sách giảm giá trong ngày nghỉ lễ 1/5.

Lượng khách tăng cao khiến không gian bên trong thường xuyên trong tình trạng đông người. Hệ thống điều hòa tạm ngừng vận hành, nhà sách sử dụng quạt để hỗ trợ lưu thông không khí.

Khá nhiều khách hàng "đổ mồ hôi" theo đúng nghĩa đen trong lúc chờ thanh toán, trong khi phần lớn diện tích nhà sách hiện tại phải nhường chỗ cho dòng người di chuyển liên tục.

Trong lúc chọn sách, bạn Linh Trang (TP.HCM) cho biết việc mua trực tiếp vẫn mang lại trải nghiệm khác biệt. "Khi đến nhà sách, mình có thể cầm và đọc thử vài trang trước khi quyết định. Với mua trực tuyến, việc lựa chọn phụ thuộc nhiều vào mô tả và đánh giá", Trang cho biết.

Ngày 26/4, Nhà sách Cá Chép gửi "Lời tạm biệt" đến bạn đọc.

Tuy vậy, Linh Trang cũng cho rằng yếu tố giá là điểm mà kênh trực tuyến đang chiếm ưu thế. "Một cuốn giáo trình ngoại ngữ có giá niêm yết khoảng 200.000 đồng, nhưng khi mua trên các sàn thương mại điện tử và áp mã giảm giá chỉ còn khoảng 130.000 đồng", cô bạn chia sẻ.

Chương trình tri ân tại nhà sách dự kiến kéo dài đến 15/6. Trong thời gian này, lượng khách được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt vào khung giờ buổi tối và cuối tuần.