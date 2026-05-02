Vụ hóa đơn ăn uống gần 18 triệu đồng tại Sầm Sơn: Thông tin bất ngờ từ phía Công an

HHTO - Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin làm rõ vụ việc liên quan tới hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn gây xôn xao mạng xã hội.

Thông tin cụ thể từ phía Công an tỉnh Thanh Hóa như sau: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, khoảng 12h30 ngày 1/5/2026, Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá phát hiện trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một hóa đơn tạm tính một bữa ăn tại Sầm Sơn có tổng số tiền là 17.925.000 đồng, trong đó riêng món ghẹ đỏ hơn 12 triệu đồng...

Cũng theo cơ quan công an, nội dung và hình ảnh hóa đơn trên được đăng tải, chia sẻ nhiều lượt trên Facebook và có nhiều bình luận tiêu cực, mang tính suy diễn, quy chụp, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh vụ việc.

Quá trình xác minh, xác định hóa đơn trên là của một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn và đoàn khách đến ăn gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em) đến từ Hà Nội.

Tiến hành làm việc với anh H.D.C - Trưởng đoàn và một số thành viên trong đoàn, lực lượng chức năng xác định, khoảng 18h ngày 30/4, đoàn khách 24 người đến nhà hàng ăn tối. Trước khi đến, anh C. đã liên hệ nhà hàng đặt ăn và thống nhất giá cả các món ăn. Đến 21h cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán với số tiền là 17.925.000 đồng, nhà hàng in hóa đơn và giao cho anh C.

Sau đó anh C. có chụp ảnh hóa đơn và gửi lên nhóm Zalo chung của đoàn. Một thành viên trong đoàn đã lưu lại và đăng lên trang facebook cá nhân. Bài đăng này sau đó đã được nhiều người chia sẻ và bình luận theo hướng tiêu cực.

Nội dung lan truyền trên mạng đã cố tình lược bỏ các yếu tố quan trọng như số lượng người thực tế, việc đặt trước và thỏa thuận giá, từ đó tạo cảm giác “bất thường” về chi phí. Điều đáng nói, người đăng tải không hề có mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”, các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán còn đặt ăn bữa tiếp theo tại nhà hàng này.

Tuy nhiên, sau đó lại có nhiều fanpage đã “giật tít”, định hướng dư luận với những cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hóa đơn độc lạ”, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Thực tế, qua làm việc với các thành viên trong đoàn khách và nhà hàng, hai bên đã có thỏa thuận từ trước, nhà hàng cũng thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá theo niêm yết, đoàn khách cũng thống nhất đặt ăn, không phát sinh khiếu nại khi thanh toán và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều 1/5/2026.

Từ vụ việc trên cho thấy, không phải mọi thông tin trên mạng xã hội đều phản ánh đầy đủ bản chất sự việc. Việc chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp và hình ảnh du lịch địa phương. Vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin, góp phần bảo vệ hình ảnh du lịch địa phương.