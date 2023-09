Ngoại truyện "Hospital Playlist" gây sốt: Nữ chính “chốt đơn” Go Yoon Jung

HHT - Sau thành công của “Hoàn Hồn” và mới nhất là “Moving”, Go Yoon Jung trở thành ngôi sao đột phá nhất nhì hiện tại, vừa xinh đẹp vừa diễn hay. Nhiều dự án đang tìm đến Go Yoon Jung, trong đó có “Hospital Playlist” ngoại truyện.

Sau thành công của Hoàn Hồn (Alchemy of Souls) và mới đây nhất là phim về đề tài siêu anh hùng Hàn Quốc Moving, Go Yoon Jung đang trở thành ngôi sao đột phá nhất nhì màn ảnh nhỏ xứ Kim chi. Vừa xinh đẹp vừa diễn tốt, có thể cân được cả cảnh tâm lý lẫn hành động, không khó hiểu khi nhiều dự án đang tìm đến Go Yoon Jung.

Các fan phim truyền hình Hàn Quốc đang vô cùng háo hức khi biết Hospital Playlist (Những Bác Sĩ Tài Hoa) sẽ có phần phim ngoại truyện, và nữ chính đã “chốt đơn” Go Yoon Jung. Được biết, phần phim ngoại truyện này sẽ kể về cuộc sống thực tế trong bệnh viện, với nhân vật chính là các giáo sư và bác sĩ nội trú ở đó. Phim có tên tạm thời là Wise Resident Doctor’s Life.

Trong Wise Resident Doctor’s Life, Go Yoon Jung sẽ hóa thân thành bác sĩ nội trú năm thứ nhất, khoa sản phụ khoa. Đây cũng là vai diễn bác sĩ đầu tiên của Go Yoon Jung. Nhiều khán giả trông đợi vai diễn này của nữ diễn viên, bởi họ tò mò sau khi đi học trường luật (Law School), làm sát thủ (Alchemy of Souls), có siêu năng lực (Moving), Go Yoon Jung sẽ tiếp tục mang đến những mới mẻ nào. Thông qua đó, cô cũng có thể cho thấy phạm vi diễn xuất của mình rộng đến đâu.

Phần phim ngoại truyện của Hospital Playlist là một dự án hoành tráng đánh dấu sự hợp tác của đạo diễn Shin Won Ho và biên kịch Lee Woo Jung. Đây là “bộ đôi vàng” đã tạo ra loạt phim Reply bao gồm Reply 1997, Reply 1994, Reply 1988 và Prison Playbook vô cùng ăn khách.

Các bộ phim này không những được lòng khán giả mà còn được giới phê bình khen ngợi, được xếp vào hàng ngũ những bộ phim truyền hình đỉnh cao của xứ Kim chi. Vì thế, nhiều khán giả tin tưởng rằng ngoại truyện của Hospital Playlist cũng sẽ mang đến một chuyến tàu lượn cảm xúc thú vị, với những câu chuyện nhỏ hóm hỉnh đặt trong một câu chuyện lớn gần gũi và sâu sắc.

Ngoài Go Yoon Jung, Wise Resident Doctor’s Life cũng đã “chốt đơn” một nữ diễn viên xinh đẹp khác cho dàn diễn viên chính của phim. Shin Si Ah sẽ vào vai bác sĩ sản phụ khoa năm thứ nhất, đồng lứa bác sĩ với Go Yoon Jung. Shin Si Ah được biết đến nhiều khi tham gia bộ phim điện ảnh The Witch: Part 2.

Về nam diễn viên chính, Wise Resident Doctor’s Life đã nhắm đến Kang You Seok, người đã “đồng hành” cùng Kim Woo Bin đi giao hàng và cứu thế giới trong Black Knight. Đáng kinh ngạc là Kang You Seok đã nhận được vai diễn trong Black Knight khi vượt qua tỉ lệ chọi siêu khủng, vượt qua tới 1500 ứng cử viên trong buổi thử vai. Được biết, Kang You Seok đã nhận được lời đề nghị của Hospital Playlist ngoại truyện nhưng vẫn chưa nhận lời.

Wise Resident Doctor’s Life dự kiến sẽ lên sóng vào nửa đầu năm 2024.