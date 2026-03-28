Người đẹp Miss Universe tố bạn trai lừa dối, danh tính "tiểu tam" gây bất ngờ

Kelly Reales - cựu thí sinh Miss Universe Colombia vừa khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ câu chuyện đời tư của mình trên sóng chương trình mang tên El desorden de Marko. Trong tập phát sóng mới đây, cô công khai kể về việc bị bạn trai cũ - người mẫu Max Barz lừa dối tình cảm và hé lộ cả danh tính "người thứ ba" là một ngôi sao nổi tiếng.

Theo lời Kelly, mối quan hệ tình cảm giữa cô với Max Barz diễn ra vào năm 2024. Max là một người mẫu sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các trang mạng xã hội. Về sau, trên mạng xuất hiện nhiều tin đồn về mối quan hệ giữa Max và siêu sao ca nhạc Ricky Martin, tuy nhiên cô không tin vì cảm thấy chuyện quá viển vông.

Kelly Reales và bạn trai.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi cô chuẩn bị bay sang Thái Lan để gặp bạn trai. Chỉ vài ngày trước chuyến đi, bạn thân của Kelly phát hiện một bức ảnh đăng trên Story của nam ca sĩ Ricky Martin, trong đó lộ ra... đôi chân và đôi dép lê quen thuộc nghi là của Max. Nhận ra đó chính là "dấu vết" của bạn trai, Kelly bắt đầu nghi ngờ.

Để xác nhận, cô đã nghĩ ra kế hoạch yêu cầu Max cho mượn đôi dép lê. Khi nhận được "sản phẩm" và so sánh trực tiếp với bức ảnh, Kelly khẳng định chúng hoàn toàn giống nhau. "Lúc đó tôi nhận ra mọi thứ là sự thật", cô chia sẻ trong chương trình.

Max Barz và nam ca sĩ Ricky Martin chụp ảnh cùng nhau.

Người đẹp Colombia quyết định chấm dứt mối quan hệ ngay sau đó vì cảm thấy nhiều điều không ổn. Sau khi chia tay, Max Barz đăng một bức ảnh được cho là gián tiếp xác nhận đã "đường ai nấy đi" với bạn gái cũ. Kelly cũng đề cập rằng Max từng mời cô đến Thái Lan và mua vé máy bay, nhưng chỉ vài ngày sau khi cô rời đi, anh ấy đã công khai hơn với những gì đang diễn ra. Dù tin đồn về mối quan hệ giữa Max Barz và Ricky Martin đã tồn tại gần 2 năm, cả hai bên đều chưa từng lên tiếng.

Năm 2024, Kelly Reales gây chú ý khi đại diện cho bang Bolívar tại cuộc thi Miss Universe Colombia 2024, sau cùng lọt vào Top 16. Bên cạnh công việc người mẫu và đóng quảng cáo, Kelly từng theo học ngành Truyền thông xã hội và Tiếng Anh; từng tham gia chương trình thực tế như mùa thứ 9 của Acapulco Shore trên kênh MTV.