Tiền Phong Marathon 2026: Quy mô kỷ lục, kỳ vọng bùng nổ thành tích trên cung đường biển

HHTO - Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67 - Tiền Phong Marathon 2026 diễn ra tại Khánh Hòa, thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn và cộng đồng chạy bộ cả nước. Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay cùng nhiều điểm mới đáng chú ý, giải đấu năm nay được kỳ vọng tạo nên những dấu ấn đặc biệt cả về phong trào lẫn thành tích đỉnh cao.

Không khí tại Khánh Hòa những ngày cuối tháng 3 trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng chục nghìn vận động viên từ khắp nơi đổ về tham dự. Từ ngày 27-28/3, các hoạt động bên lề như nhận racekit, tham quan Expo, giao lưu cộng đồng... đã diễn ra, tạo nên một ngày hội thể thao thực sự. Đỉnh điểm của giải là ngày thi đấu chính 29/3, khi các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42,195 km.

Theo Ban tổ chức, Tiền Phong Marathon 2026 ghi nhận khoảng 12.000-15.000 vận động viên tham gia, con số cao kỷ lục trong lịch sử hơn 60 năm của giải. Không chỉ quy tụ các tuyển thủ hàng đầu quốc gia, giải còn chứng kiến sự bùng nổ của phong trào chạy bộ, với sự góp mặt đông đảo của các runner nghiệp dư, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Ở góc độ chuyên môn, nội dung marathon (42km) tiếp tục là tâm điểm chú ý khi được kỳ vọng sẽ xuất hiện kỷ lục quốc gia mới. Cung đường ven biển tại Khánh Hòa được đánh giá bằng phẳng, ít khúc cua, cùng điều kiện thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện lý tưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Cuộc đua ở hệ tuyển được dự báo hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều gương mặt hàng đầu. Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục là ứng viên sáng giá ở nội dung nam. Trong khi đó, nội dung nữ được chờ đợi với sự cạnh tranh giữa đương kim vô địch Hoàng Thị Ngọc Hoa và sự trở lại đáng chú ý của Phạm Thị Hồng Lệ.

Cung đường chạy của Tiền Phong Marathon 2026 mang đến những thử thách riêng về nắng, gió và độ ẩm, nhưng cũng là lợi thế với những vận động viên (VĐV) có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như Ngọc Hoa.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc thành tích cự ly marathon được tính huy chương chính thức trong hệ thống thi đấu của Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026. Điều này khiến tính cạnh tranh của giải tăng cao, khi kết quả thi đấu không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn đóng góp trực tiếp vào thành tích của các đoàn thể thao địa phương.

Cùng với đó, công tác tổ chức cũng được nâng tầm theo hướng chuyên nghiệp hơn. Lần đầu tiên, giải áp dụng lực lượng pacer (người dẫn tốc) ở các cự ly dài, hỗ trợ vận động viên đạt mục tiêu thời gian. Các quy định về kiểm soát doping cũng được siết chặt, đặc biệt với nhóm vận động viên chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 Huyền Cơ và Minh Thu tại Khánh Hòa.

Không chỉ là một giải đấu thể thao, Tiền Phong Marathon 2026 còn mang đậm ý nghĩa văn hóa - xã hội. Các hoạt động như lễ thượng cờ, tri ân lịch sử, kết hợp quảng bá hình ảnh biển đảo đã góp phần lan tỏa thông điệp tích cực, gắn kết cộng đồng và tôn vinh tinh thần thể thao Việt Nam.

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ "Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc", sẽ diễn ra lúc 7h sáng ngày 28/3, mở màn cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Với quy mô kỷ lục, chất lượng chuyên môn cao và nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, Tiền Phong Marathon 2026 không chỉ là sân chơi đỉnh cao của điền kinh quốc gia mà còn là biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ tại Việt Nam trong những năm gần đây.