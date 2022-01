Người tình màn ảnh của Jung Hae In: Từ các "chị đẹp" danh tiếng đến "idol Hoa hậu" Jisoo

HHT - Người tình màn ảnh của Jung Hae In hầu hết đều là những cái tên sáng giá của giới giải trí như "chị đẹp" Son Ye Jin, Kim Go Eun... Dù kết đôi với bất cứ ai, nam diễn viên đều được đánh giá cao về diễn xuất và tạo nên tương tác ngọt ngào với bạn diễn. Jisoo đang là mỹ nhân được người hâm mộ mong chờ "phim giả tình thật" nhất với Jung Hae In ở thì hiện tại.

Son Ye Jin

Nhắc đến người tình màn ảnh của Jung Hae In thì không thể bỏ qua "chị đẹp" Son Ye Jin. Hợp tác trong bộ phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi năm 2018, Jung Hae In vào vai Seo Joon Hee, chàng trai trẻ tuổi nhưng chững chạc, ngọt ngào và phải lòng bạn thân của chị gái là Yoon Jin Ah (Son Ye Jin thủ vai), một phụ nữ độc thân ngoài 30 tuổi.

Thời điểm Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi gây sốt, những tương tác thân mật giữa Son Ye Jin và Jung Hae In khiến nhiều fan nghi ngờ cả hai đang trong mối quan hệ “phim giả tình thật”. Tuy nhiên, mọi tin đồn cũng sớm tan và hiện tại, "chị đẹp" Son Ye Jin đang chính thức hẹn hò với nam tài tử Hyun Bin.

Han Ji Min

Jung Hae In khá có duyên với các "chị đẹp" của màn ảnh. Sau màn hợp tác với Son Ye Jin, nam diễn viên kết đôi với "đàn chị" Han Ji Min. Ngay khi vừa lên sóng, One Spring Night (Đêm Xuân) đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Bộ phim ghi điểm nhờ những khung hình được trau chuốt, kịch bản gần gũi.

Với One Spring Night, Jung Hae In có màn "lột xác" ngoạn mục khi không bị ảnh hưởng bởi cái bóng của chàng trai nhiệt huyệt, tươi trẻ trong Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, thay vào đó, là một ông bố đơn thân trầm tính và có trách nhiệm.

Dù chênh lệch về tuổi tác với các "chị đẹp" nhưng Jung Hae In vẫn thuyết phục khán giả nhờ lối diễn tự nhiên và phản ứng hóa học ngọt ngào.

Chae Soo Bin

Chae Soo Bin và Jung Hae In từng nên duyên trong bộ phim A Piece Of Your Mind (Em Là Một Nửa Đời Anh). Chae Soo Bin sở hữu ngoại hình sáng. Mỹ nhân sinh năm 1994 được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất từ những vai diễn đầu tiên. Xuất hiện trong Mây Họa Ánh Trăng, Chae Soo Bin được khán giả ưu ái đặt biệt danh là "tiểu thư bạch tuyệt" khi nhập vai tiểu thư Ha Yeon trong sáng, thuần khiết nhưng dám yêu, dám nói.

Từ ngoại hình đến diễn xuất của Jung Hae In và Chae Soo Bin đều đã gây sốt và được đánh giá cao trước đó. Tuy nhiên, những điều này không giúp A Piece Of Your Mind đạt được thành công như kỳ vọng. Màn hợp tác này trở thành một nốt trầm trong sự nghiệp của bộ đôi. Kịch bản phim bị khán giả chê chậm chạp, lê thê. Rating không khả quan của A Piece Of Your Mind được cho là nguyên nhân khiến nhà đài quyết định cắt đến 4 tập phim.

Kim Go Eun

"Cô dâu của yêu tinh" Kim Go Eun cũng là một trong các người tình màn ảnh của Jung Hae In qua bộ phim điện ảnh Tune in for Love (Lắng Nghe Giai Điệu Tình Yêu) lấy bối cảnh những năm 90. Bộ phim sớm thu về thành tích khả quan, thậm chí, dẫn đầu phòng vé trong những ngày đầu ra mắt. Nếu Jung Hae In bén duyên với các "chị đẹp" thì Kim Go Eun lại có duyên với các nam tài tử của K-Biz như Gong Yoo hay Lee Min Ho, Park Bo Gum...

Jisoo

Gần như hợp tác với các mỹ nhân nào, Jung Hae In cũng khiến khán giả đổ gục với những tương tác ngọt ngào từ trên phim đến ngoài đời với bạn diễn. Với màn hợp tác cùng chị cả của BLACKPINK - Jisoo trong bộ phim Snowdrop (Hoa Tuyết Điểm), Jisoo và Jung Hae In đang được người hâm mộ "đẩy thuyền" tích cực trên khắp các diễn đàn, cũng như mạng xã hội.

Nếu những người tình màn ảnh trước đó của Jung Hae In đều từng tạo tiếng vang lớn trong nghiệp diễn, thậm chí là những "cây cao bóng cả" trong nghề thì Jisoo lại là một ngoại lệ. Jisoo chỉ mới "chân ướt chân ráo" bước vào nghiệp diễn cùng Snowdrop và Jung Hae In là người sở hữu nụ hôn màn ảnh đầu tiên của chị cả BLACKPINK.