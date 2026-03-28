Cặp đôi đi bộ từ Anh sang Việt Nam: Hành trình 14.000 km diệu kỳ và ý nghĩa

HHTO - Hành trình đi bộ 14 nghìn cây số từ Anh đến Việt Nam của anh chàng Luke và bạn gái Sophie khiến cư dân mạng thích thú theo dõi.

Thời gian qua, nhiều cư dân mạng đã theo dõi hành trình độc đáo của anh Luke Deakin (biệt danh Chubby Trekka, 33 tuổi) khi anh quyết định đi bộ từ Anh sang Việt Nam. Luke và bạn gái Sophie đã cùng nhau biến ý tưởng "bông đùa" ban đầu thành hiện thực, cũng như đón nhận nhiều câu chuyện đầy cảm hứng trên hành trình của mình.

Tháng 9/2024, Luke khởi hành từ quê nhà Stratford Upon Avon (Anh), với mục tiêu chinh phục quãng đường khoảng 14.000 km bằng đường bộ. Lộ trình băng qua 23 quốc gia: Anh, Pháp, Bỉ, Luxembourg, Đức, Áo, Hungary, Serbia, Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và kết thúc tại Việt Nam. Điểm đến cuối cùng là Hà Nội, cũng là thành phố anh từng sống khoảng 1 năm và xem là "bến đỗ" yêu thích nhất thế giới. Theo kế hoạch, anh gần như chỉ di chuyển bằng chân, chỉ dùng phà trong trường hợp bất khả kháng.

Tính đến ngày 26/3/2026, Luke đã đi bộ hơn 557 ngày và đang có mặt tại Georgia (Gruzia). Anh thường xuyên cập nhật hành trình qua video trên mạng xã hội, cũng như chia sẻ về những cuộc trò chuyện với dân địa phương, món ăn vặt đường phố hay những tình huống hài hước. Nhiều đêm, anh phải ngủ trong lều vì không có khách sạn, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Dù vậy, Luke nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người dân bản địa và chính quyền các nước anh đi qua.

Sophie là một trong những điều tuyệt diệu mà Luke có được trong hành trình dài của mình. Cả hai quen nhau tại Hà Nội năm 2022, ban đầu chỉ là bạn bè nhờ chung đam mê du lịch. Khi Luke đến Thổ Nhĩ Kỳ, anh rủ Sophie tham gia vào "thử thách" thú vị này. Lúc đầu cô dự định chỉ đi khoảng 1 tháng, nhưng mọi thứ thay đổi tại Cappadocia khi Luke tỏ tình thành công. Từ đó, Sophie đồng hành cùng anh suốt chặng đường dài.

Một khoảnh khắc ý nghĩa nổi bật là vào tháng 12/2025 khi đang ở Kazakhstan, Luke tạm dừng hành trình để... bay sang Việt Nam. Anh không hề "ăn gian" đoạn đường, mà là để thực hiện lời hứa gây quỹ ủng hộ người dân Đắk Lắk (và một số tỉnh khác) sau đợt mưa lũ lịch sử. Cùng bạn bè, anh đã quyên góp được số tiền hơn 1.6 tỷ đồng từ cộng đồng người nước ngoài, trao trực tiếp cho hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng. Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ, Luke ghé Hà Nội và Hà Giang 1 tuần để nghỉ ngơi rồi bay trở lại mốc dở dang trước đó là Kazakhstan để tiếp tục đi bộ.

Từ một chàng trai ngoại hình đầy đặn, Luke dần trở nên gầy guộc, da sạm nắng vì di chuyển liên tục và ngủ ngoài trời. Cặp đôi thường xuyên cắm trại, chịu lạnh đến mức khó ngủ, nhưng sáng ra vẫn phải tiếp tục hành trình. Những nguy cơ như đi qua khu vực có thú dữ, vấn đề visa, hay lãnh thổ có xung đột đòi hỏi họ phải luôn cảnh giác cao độ. Bù lại, cả hai còn kết nạp thêm một thành viên mới là chú chó tên Belle, giúp hành trình trở nên thú vị hơn.

Mục tiêu duy nhất của Luke là chứng minh rằng "người bình thường cũng có thể làm được những điều phi thường", và cho thấy thế giới tốt đẹp hơn nhiều. Việc đi bộ chậm rãi giúp anh nhìn nhận thế giới theo cách hoàn toàn khác: Gặp gỡ những con người mà chỉ người đi bộ mới có cơ hội gặp, trải nghiệm thực sự từng quốc gia thay vì chỉ lướt qua bề mặt.