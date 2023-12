Nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm xuống mức thấp nhất còn mấy độ trước khi tăng trở lại?

HHT - Trước khi tăng dần, nhiệt độ thủ đô Hà Nội sẽ có một thời điểm giảm xuống nữa. Đó sẽ là lúc nào và dự báo nhiệt độ sẽ ở mức bao nhiêu độ C?

Thủ đô Hà Nội đã trải qua nhiều ngày trời rất lạnh, đặc biệt là vào buổi đêm và sáng sớm. Đến sáng nay, 25/12, nhiệt độ Hà Nội vẫn ở mức 11 - 12oC dù có nắng (đây là mức nhiệt độ thực được cảm thấy ngoài trời, do sự tác động của độ ẩm và gió nên đã thấp hơn mức nhiệt độ được đo trong lều khí tượng, là khoảng 15oC).

Theo dự báo hiện tại, từ giữa tuần này, nhiệt độ Hà Nội sẽ bắt đầu tăng dần, nhưng trước đó sẽ có một lần giảm vào sáng mai.

Theo trang Zoom Earth, thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày mai là vào lúc 6 - 7h sáng. Khi đó, nhiệt độ thực được cảm thấy ngoài trời chỉ là 9 - 10oC, có gió Bắc và Tây Bắc, độ ẩm vẫn ở mức trung bình rồi xuống thấp vào trưa và chiều, người dân ra ngoài sớm cần mặc rất ấm.

Nhưng sau lần giảm vào sáng mai thì nhiệt độ Hà Nội bắt đầu tăng từ ngày thứ Tư, 27/12. Mức tăng ban đầu chưa nhiều, buổi sáng sớm nhiệt độ sẽ ở mức 13 - 15oC, trưa và chiều lên khoảng 24oC. Sau đó, trời sẽ ấm dần cho đến ngày cuối cùng của năm, mỗi ngày tăng khoảng 1 - 3oC, riêng ngày thứ Sáu có thể giảm nhẹ, không đáng kể. Việc này thực sự sẽ tạo nên sự khác biệt vì nhiệt độ thấp nhất thực cảm thấy vào buổi sáng sớm sẽ lên mức 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và chiều có thể lên đến 25 - 26oC, tức là khá ấm áp.

Đi cùng với nhiệt độ tăng là độ ẩm cũng sẽ tăng. Từ ngày thứ Tư, độ ẩm thấp nhất trong ngày vào buổi trưa và chiều sẽ tăng dần lên mức trên 50%, sau đó là trên 60% thay vì thường xuyên ở mức dưới 50% như những ngày vừa rồi (độ ẩm vào chiều nay, 25/12, sẽ chưa đến 30%). Độ ẩm 50 - 60% là ở mức vừa phải, sẽ đỡ gây khô da và đường hô hấp. Ngoài ra, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội cũng được dự báo sẽ tốt hơn.