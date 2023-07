Những cái nhất tại concert BLACKPINK ở Hà Nội khiến fan quốc tế được phen "đỏ mắt"

HHT - Là chặng cuối tại châu Á trong chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink của BLACKPINK, concert tại Hà Nội cho thấy độ đầu tư và cưng chiều người hâm mộ hết mực từ các cô gái. Cư dân mạng quốc tế còn gọi concert tại Hà Nội là đỉnh nhất từ setlist cho đến sự nhiệt huyết của fan.

Lo sợ ế vé vì giá cao, lo sợ chất lượng biểu diễn sẽ nhận về dèm pha như những lời chê bài từng có của nhiều cư dân mạng, nhưng sau tất cả, concert tại Hà Nội của BLACKPINK lại mang đến hiệu ứng bùng nổ ngoài mong đợi.

Có lẽ cũng là điểm đến cuối cùng tại châu Á nên concert Born Pink tại Hà Nội được ưu ái với nhiều điều đặc biệt. Pháo hoa mở màn và kết thúc đêm diễn đã có tại nhiều quốc gia, nhưng concert tại Hà Nội được nhận xét là hoành tráng và đẹp mắt nhất. Fan quốc tế cũng phải ghen tị và dành vô vàn lời khen cho pháo hoa tại concert ở Việt Nam.

Được tổ chức sau khi BLACKPINK hoàn thành biểu diễn tại 2 lễ hội âm nhạc lớn là Coachellavà BST Hyde Park, concert tại Hà Nội đang sở hữu một trong những danh sách biểu diễn (setlist) được đánh giá là đỉnh nhất trong chuyến lưu diễn của nhóm.

Fan ngỡ rằng chỉ được nghe You & Me ở sân khấu solo của Jennie như đa số các đêm diễn trên toàn cầu của nhóm. Nhưng nữ idol đã mang tới biểu diễn cả You & Me và SOLO với bản phối từ BST Hyde Park. Lisa cũng tái hiện dance break từng gây bão lễ hội âm nhạc này tới concert ở Hà Nội.

Điều bất ngờ là khiến fan quốc tế "phát hờn" chính là sự thay đổi ở sân khấu solo của Rosé. Trước khi diễn ở Coachella 2023, Rosé sẽ thể hiện Hard to Love + On The Ground. Bản phối Gone + On The Ground từ Coachella 2023 mới được đưa vào setlist của các concert về sau.

Khán giả ở mỗi quốc gia thường sẽ chỉ được nghe một trong hai bản phối trên, ở cả hai đêm diễn. Nhưng tại Việt Nam, khán giả được thưởng thức hai bản phối này. Ngày đầu là Hard to Love và ngày sau là bản Gone.

Suốt hai đêm diễn, nhiều người hâm mộ quốc tế rơi vào tình cảnh “mắt chữ A miệng chữ O” khi nghe thấy fanchant độc lạ của V-BLINK mỗi khi chị cả Jisoo trình diễn FLOWER. Fanchant độc quyền “Lửa hận thù” cũng là phiên bản ngoại ngữ đầu tiên của FLOWER được hát vang tại concert.

BLACKPINK từng đội mũ Sombrero tại concert ở Mexico, thì tới Việt Nam, các cô gái cũng xuất hiện trong những chiếc nón lá truyền thống. BLACKPINK cũng tích cực giao lưu với fan bằng tiếng Việt, phát âm tròn vành rõ chữ đến bất ngờ.

Và thêm một đặc sản nữa gần như chưa từng quốc gia nào có được "đãi ngộ" này trong chuyến lưu diễn Born Pink, đó là màn cover ca khúc nổi tiếng tại nơi nhóm biểu diễn. See Tình của Hoàng Thùy Linh đã vang lên tại concert BLACKPINK với màn "bắt trend" ngay trên sân khấu của 4 cô gái.

Concert đã kết thúc song dư âm của những màn trình diễn ấy chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng người hâm mộ. Với nền tảng lần đầu tiên thành công tổ chức hai đêm diễn cho nhóm nhạc mang tầm cỡ quốc tế như BLACKPINK, chắc chắn rằng Việt Nam sẽ còn thu hút thêm nhiều hơn nữa những idol K-Pop tới biểu diễn.