Cầu thủ gốc Việt thách thức Messi, được FIFA đánh giá cao ở World Cup 2026 là ai?

HHTO - Mang hai dòng máu Algeria và Việt Nam, cầu thủ trẻ tuổi Ibrahim Maza được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi đối đầu đàn anh Messi tại Vòng Chung kết World Cup 2026.

Tại vòng Chung kết World Cup 2026, truyền thông quốc tế đang dồn sự chú ý vào tân binh Ibrahim Maza. Ngoài tài năng bóng đá gần như thiên bẩm, tiền vệ trẻ thuộc biên chế CLB Bayer Leverkusen này còn vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhắm đến cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu năm nay.

"Tân binh vàng" mang dòng máu Việt

Sinh năm 2005 tại thủ đô Berlin nước Đức, Ibrahim Maza lớn lên trong một gia đình đa văn hóa, với cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Cơ duyên đến với bóng đá của Maza bắt đầu từ rất sớm, tại một đội bóng địa phương mang tên Reinickendorf Füchse. Tài năng của anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của câu lạc bộ bóng đá Hertha Berlin. Năm 11 tuổi, Maza chính thức gia nhập học viện của câu lạc bộ này và bắt đầu hành trình chuyên nghiệp.

Bước ngoặt lớn đến với Maza vào cuối mùa giải 2022/23, khi anh chính thức bước ra ánh sáng rực rỡ của Bundesliga. Chỉ 1 tháng sau đó, ở vòng đấu gặp Wolfsburg, tuyển thủ Gen Z đã ghi bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên, trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất trong lịch sử CLB Hertha Berlin khi mới 17 tuổi, 6 tháng và 3 ngày.

Mặc dù có giai đoạn phải đối mặt với chấn thương đầu gối nghiêm trọng, Maza đã trở lại mạnh mẽ trong mùa giải 2024/25. Khả năng tranh bóng thượng thừa cùng hiệu suất ấn tượng với 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của các câu lạc bộ lớn, trước khi chuyển sang khoác áo Bayer Leverkusen tại Đức.

Hành trình World Cup 2026,

thách thức cả Messi

Cũng vào năm 2024, chàng tiền vệ đưa ra quyết định bước ngoặt khi cống hiến cho đội tuyển quốc gia Algeria - quê hương của cha mình. Kể từ đó, anh nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột của đội bóng Bắc Phi với 13 lần ra sân và 2 bàn thắng.

Tại World Cup 2026, lá thăm may rủi đưa tuyển Algeria vào một bảng đấu vô cùng thử thách cùng Jordan, Áo và nhà đương kim vô địch Argentina. Trận ra quân ngày 17/6 tới đây giữa Algeria và Argentina trở thành "sân khấu lớn" để một tân binh như Maza khẳng định giá trị.

Ngay khi vừa đặt chân tới Mỹ, tiền vệ gốc Việt này đã lập tức "châm ngòi" cho sức nóng của trận đấu bằng một tuyên bố đầy táo bạo "Chúng tôi sẽ đánh bại Messi". Phát biểu này lập tức tạo nên một làn sóng tranh luận mạnh mẽ, trong đó Maza thẳng thắn thừa nhận Argentina là đội bóng rất giàu kinh nghiệm và biết cách tạo áp lực tâm lý cực lớn lên đối thủ. Tuy nhiên, anh tin rằng chìa khóa để Algeria lật ngược thế cờ chính là sự bình tĩnh, lối chơi thông minh và biết chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất.

Ibrahim Maza tuyên bố sẽ đánh bại Messi.

Để hiện thực hóa giấc mơ tiến vào vòng loại trực tiếp của World Cup 2026, FIFA nhận định Algeria sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào nhãn quan chiến thuật và khả năng sáng tạo độc đáo đến từ Ibrahim Maza. Dù phải cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất với hàng loạt siêu sao đồng lứa như Lamine Yamal, Pau Cubarsi hay Desire Doue, Ibrahim Maza được FIFA và không ít người hâm mộ toàn cầu gửi gắm sự hy vọng, hứa hẹn làm nên chuyện trên sân cỏ sắp tới.