"Nữ hoàng Giáng sinh" Mariah Carey tuột ngôi vương vào tay một ca khúc 65 năm tuổi

Mỗi dịp Giáng sinh gõ cửa, các ca khúc liên quan đến dịp lễ này lại kéo nhau trở lại trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Trong số đó, All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey luôn là ca khúc được nhiều người tin chắc sẽ chạm đến ngôi vương bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Người hâm mộ dành tặng Mariah Carey danh xưng “Nữ hoàng Giáng sinh" cũng một phần vì sự phổ biến toàn cầu của ca khúc này.

Dẫu vậy, trong tuần đầu tiên của tháng 12 - tháng "gom hụi" của Mariah Carey, "Nữ hoàng Giáng sinh" lại bất ngờ tuột mất hạng 1 vào tay một ca khúc Giáng sinh khác. Đó là bản hit Rockin' Around the Christmas Tree của nữ danh ca Brenda Lee, được ra mắt vào năm 1958.

Ca khúc này từng được Brenda Lee thể hiện khi bà chỉ mới 13 tuổi vào năm 1958. Thậm chí, bài hát này còn là tuổi thơ của hàng triệu khán giả khi xuất hiện trong bộ phim Giáng sinh kinh điển Ở Nhà Một mình. Những năm gần đây, Rockin’ Around the Christmas Tree chỉ đạt đến vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, luôn xếp sau ca khúc All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey.

Với quyết tâm đưa bài hát lên đỉnh BXH Hot 100 Billboard trong mùa Giáng sinh năm nay, Brenda Lee đã thực hiện một phiên bản mới cho Rockin’ Around the Christmas Tree. Hãng đĩa Universal Music cũng cho thấy sự thức thời khi thực hiện một MV và lập hẳn kênh TikTok để quảng bá cho ca khúc này. Mọi nỗ lực của nữ danh ca sinh năm 1944 và ê-kíp đã được đền đáp khi tuần này, bài hát đã thành công chặn đường lên hạng 1 của All I Want For Christmas Is You.

Với thành tích này, Rockin’ Around the Christmas Tree cũng phá kỷ lục của All I Want For Christmas Is You, trở thành ca khúc mất nhiều thời gian nhất để chạm đến ngôi vương bảng xếp hạng Billboard Hot 100, với hơn 65 năm.

Với những khán giả trung thành của Mariah Carey, việc để hụt hạng 1 vào tay một ca khúc khác, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh, là một điều đáng buồn. Tuy nhiên, một bộ phận khác cho rằng việc ca khúc Rockin’ Around the Christmas Tree đạt được hạng 1 là rất xứng đáng với nỗ lực của nữ danh ca Brenda Lee.