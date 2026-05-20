NÓNG: Fan Việt sắp gặp Park Ji Hoon tại chuỗi fancon hoành tráng vào tháng 6

HHTO - Mới đây, phía Park Ji Hoon bất ngờ xác nhận nam ca sĩ sẽ đến Việt Nam để tổ chức liên tiếp hai đêm fancon vào tháng 6 tới, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi háo hức.

Theo Ban tổ chức chương trình, buổi giao lưu tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn 2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT], nhằm mục đích mang hình ảnh và âm nhạc của ca sĩ đến gần hơn với khán giả. Đây cũng là lần thứ hai thành viên Wanna One tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ quy mô lớn tại Việt Nam.

Việc lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn châu Á cho thấy sự quan tâm của nam nghệ sĩ dành cho cộng đồng MAY (tên fandom) Việt Nam. Khác với nhiều thần tượng K-Pop thường chỉ tổ chức một đêm diễn tại Việt Nam, Park Ji Hoon quyết định thực hiện fancon ở cả hai miền Nam - Bắc.

Cụ thể, fancon tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, trong khi đó fancon ở Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 20/6 tại Cung điền kinh Mỹ Đình. Đại diện BTC cho biết, chủ đề của chuyến lưu diễn được đặt tên là Re:flect, mang ý nghĩa “nhìn lại bản thân ở hiện tại thông qua những ký ức, cảm xúc và hành trình đã đi qua”.

Fancon lần này không chỉ mang đến các sân khấu được chuẩn bị riêng mà còn đi kèm nhiều quyền lợi hấp dẫn dành cho khán giả như soundcheck, hi-bye, group photo, photo 1:1, ký tên, photocard cùng nhiều hoạt động độc quyền khác.

Bên cạnh những bài hát trong album vừa ra mắt, người hâm mộ mong đợi Park Ji Hoon sẽ chuẩn bị một vài bất ngờ nho nhỏ bằng tiếng Việt để dành tặng riêng cho fancon lần này. Giọng ca Bodyelse chia sẻ, anh cảm thấy rất xúc động trước tình cảm quý giá của các fan Việt Nam và đang mong chờ từng ngày để được quay trở lại đây.

Hiện BTC đang gấp rút hoàn thiện các khâu chuẩn bị nhằm mang đến trải nghiệm chỉn chu và cảm xúc nhất cho khán giả tham dự. Thông tin chi tiết về sơ đồ ghế ngồi, quyền lợi vé và thời gian mở bán sẽ sớm được công bố trên kênh truyền thông chính thức của chương trình.

Park Ji Hoon (sinh năm 1999) vốn là một gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam từ khi còn là một sao nhí 8 tuổi, từng xuất hiện trong siêu phẩm truyền hình Truyền thuyết Jumong (2007). Năm 2017, anh tham gia chương trình thực tế sống còn Produce 101 mùa 2 và giành vị trí Á quân chung cuộc, sau đó chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc Wanna One. Sau khi nhóm tan rã, Park Ji Hoon tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc solo lẫn phim ảnh với các tác phẩm như: Người hùng yếu đuối, Tình ca ảo mộng, Sạp mai mối thời Joseon, Dưới bóng điện hạ, Huyền thoại bếp lính...

Gần đây, vai diễn vua Danjong trong phim điện ảnh Dưới bóng điện hạ đã giúp Park Ji Hoon nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tính đến hiện tại, tác phẩm đã cán mốc 16 triệu vé, dẫn đầu doanh thu và trở thành bộ phim ăn khách thứ 2 mọi thời đại tại thị trường Hàn Quốc. Vai diễn này cũng mang về cho anh hai giải thưởng: Diễn viên mới xuất sắc nhất (Mảng điện ảnh) và Giải thưởng Phổ biến Naver (Nam diễn viên được yêu thích nhất) tại Lễ trao giải Baeksang 2026.