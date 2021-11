"Now, We Are Breaking Up" lên sóng: Song Hye Kyo với tình trẻ bất ngờ bị khán giả "ném đá"

HHT - "Now, We Are Breaking Up" có thành tích mở màn khá tốt, nhưng câu chuyện tình yêu giữa Song Hye Kyo và Jang Ki Yong vì sao lại bị khán giả "ném đá"?

Sau thời gian dài chờ đợi, bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong cũng đã chính thức lên sóng. Trái ngược với kỳ vọng của khán giả về một câu chuyện tình lãng mạn, chỉ trong hai tập đầu, bộ phim đã khiến khán giả "ném đá" không ngớt chỉ vì mối quan hệ rối rắm của cặp đôi chính.

Diễn biến phim bắt đầu từ câu chuyện tình một đêm giữa Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoo Jae Guk (Jang Ki Yong). Young Eun cho rằng không cần gặp lại chàng trai này nữa nên cũng chẳng hỏi tên cũng như để lại thông tin của mình. Nhưng rồi mối duyên của họ chưa chấm dứt, một lần nữa ở buổi tiệc, họ lại gặp nhau.

Sau khi gặp lại, Young Eun phát hiện Jae Guk chính là em trai của người yêu cũ đã mất của cô. Young Eun cũng thổ lộ với Jae Guk rằng cô không cách nào quên đi người yêu cũ của mình. Vì vậy, sau khi anh trai của Jae Guk qua đời, Young Eun cũng không muốn xây dựng mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với một ai khác. Giờ đây, cô lại càng không muốn dây dưa cùng Jae Guk.

Ban đầu, khán giả cứ ngỡ đây là bộ phim tình cảm lãng mạn, câu chuyện sẽ bắt đầu từ sau lần tình cờ gặp gỡ giữa cặp đôi chính. Nhưng biên kịch đã khiến khán giả phẫn nộ, khi xây dựng mối quan hệ chồng chéo giữa Young Eun và Jae Guk không khác gì những bộ phim "cẩu huyết" gây hoang mang cho người xem.

Thậm chí tình tiết nữ chính Young Eun là người phụ nữ bất cần trong tình cảm, thường xuyên trải qua tình một đêm với những chàng trai lạ cũng bị cho rằng không phù hợp với văn hóa, lối sống của người Á Đông, đặc biệt là người Hàn.

Bên cạnh đó, diễn xuất lẫn kỹ thuật phát âm của Song Hye Kyo cũng nhận về nhiều lời chê hơn khen. Nhiều khán giả cho rằng Song Hye Kyo không cải thiện được diễn xuất, nhiều năm qua, diễn xuất của cô vẫn chỉ có một màu. Còn kỹ thuật phát âm tiếng nước ngoài từ thời Hậu duệ Mặt Trời đã bị đánh giá thấp, nhưng qua đến Now, We Are Breaking Up vẫn không cải thiện hơn.

Now, We Are Breaking Up hiện đã phát sóng đến tập 4.