“Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo” và những diễn viên khách mời ấn tượng nhất

HHT - Không chỉ có các diễn viên chính, những diễn viên khách mời qua mỗi vụ án trong “Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo” (Extraordinary Attorney Woo) cũng mang đến sức sống đặc biệt cho bộ phim truyền hình gây sốt nhất Hè này.

Shin Ha Young - Tập 2

Trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo), Shin Ha Young vào vai cô dâu xinh đẹp gặp sự cố xui xẻo bị tuột váy cưới ngay trong hôn lễ, trước mặt bàn dân thiên hạ. Bố của cô đã vì thế mà kiện nơi tổ chức lễ cưới và chuẩn bị chiếc váy đó. Đây là một tập phim có một cú twist khá bất ngờ là cô dâu hóa ra bị buộc phải kết hôn với người mình không yêu. Sự thật là cô yêu một người con gái khác.

Trước Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, khán giả có thể tìm thấy Shin Ha Young với một số vai nhỏ trong tuyệt phẩm kinh dị truyền hình Mouse và Private Lives.

Moon Sang Hoon - Tập 3

Moon Sang Hoon xuất hiện trong tập 3 của Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, trong vai một chàng trai mắc chứng tự kỷ, bị buộc tội giết anh trai mình. Đây là một nhân vật có tình yêu đặc biệt dành cho nhân vật hoạt hình chim cánh cụt Pengsoo. Để có thể “giao tiếp” với anh nhằm tìm ra sự thật, nhóm luật sư ở công ty Hanbada đã phải hát và nhảy theo nhạc phim hoạt hình Pengsoo - một phân cảnh rất vui nhộn.

Một trong những bộ phim mà khán giả có thể tìm thấy Moon Sang Hoon là bộ phim truyền hình D.P (Truy Bắt Lính Đào Ngũ) của Netflix.

Kim Hieora - Tập 6

Nhân vật mà nữ diễn viên Kim Hieora đảm nhận trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo là Gye Hyang Sim, một người phụ nữ đào tẩu Bắc Triều Tiên. Tình yêu mãnh liệt dành cho con gái của cô đã khiến Woo Young Woo và “Nắng Xuân” Choi Soo Yun cảm động, quyết giúp cô khi cô bị bắt vì tội hành hung và cướp tài sản.

Trước Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Kim Hieora đã xuất hiện trong Bad and Crazy. Vai diễn trong bộ phim này sẽ khiến bạn bất ngờ về Kim Hieora bởi nữ diễn viên vào vai một thủ lĩnh băng đảng ma túy có ánh mắt hung hãn đến lạnh gáy.

Koo Kyo Hwan - Tập 9

Nhân vật mà Koo Kyo Hwan đảm nhận trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo chắc chắn là một trong những cameo được khán giả yêu thích nhất. Trong phim, Koo Kyo Hwan vào vai Tổng tư lệnh Quân giải phóng nhi đồng, tự đặt tên mình là Bang Văn Bủm.

“Tổng tư lệnh” đã lái xe buýt chở các em học sinh lên núi chơi thay vì đưa chúng đến trung tâm học vì muốn các em được thư giãn, vui vẻ đúng lứa tuổi của mình thay vì cắm đầu học suốt ngày đêm.

Koo Kyo Hwan là ngôi sao của bộ phim truyền hình D.P trên Netflix, hợp tác cùng Jung Hae In tạo thành một cặp đôi đầy cuốn hút. Một trong những dự án gần đây nhất của anh là bom tấn điện ảnh Escape From Mogadishu, với một vai cũng rất ấn tượng. Tại lễ trao giải Baeksang danh giá năm 2022, Koo Kyo Hwan đã nhận được giải Nam diễn viên mới xuất sắc cho diễn xuất của mình.

Oh Hye Soo - Tập 10

Trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Oh Hye Soo vào vai một cô gái xuất thân từ một gia đình giàu có, bị thiểu năng trí tuệ, có người mẹ đặc biệt bảo vệ cô. Cô có quen bạn trai và hẹn hò với anh ta, nhưng vì nghe lời mẹ, cô đã buộc tội anh ta tội cưỡng bức.

Có lẽ nhiều khán giả sẽ ngạc nhiên khi nhận ra Oh Hye Soo từng xuất hiện trong All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống) với một vai rất ấn tượng. Đó là vai nữ sinh bị bắt nạt ở đầu phim, sau khi bị zombie tấn công lại trở thành “zombie nâng cấp” - nghĩa là có sức mạnh như zombie nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Seo Hye Won - Tập 11

Tập 11 của Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo kể về một người đàn ông cùng bạn bè hứa rằng ai trúng số thì số tiền thắng được sẽ chia đều cho tất cả. Bề ngoài, anh ta tỏ ra là một người yêu thương vợ, nhưng kỳ thực anh ta là một kẻ lừa dối và có một người phụ nữ khác. Nữ diễn viên Seo Hye Won vào vai “tiểu tam” đáng ghét này.

Seo Hye Won là nữ diễn viên phụ quen mặt với khán giả nhiều nhất trong năm nay khi có mặt trong ba phim truyền hình thành công. Trong Hẹn Hò Chốn Công Sở (A Business Proposal), Seo Hye Won thủ vai chị họ hay mặc trùng trang phục với “tiểu thư” Jin Young Seo. Nữ diễn viên cũng xuất hiện trong Hoàn Hồn (Alchemy of Souls), với vai cô gái lừa đảo giả mù.