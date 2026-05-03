Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Perfect Crown tập 9, 10: Đại quân - Hui Ju bị chỉ trích, Lee Ahn biết rõ kẻ đứng sau

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hợp đồng hôn nhân rò rỉ từ đâu? Do nội gián tìm thấy chiếc két bí mật của Đại quân hay Min Jeong Woo công khai? Tập 9 và 10 của "Perfect Crown" (Vương miện hoàn hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) sẽ là lúc cả Đại quân Lee Ahn và phu nhân Seong Hui Ju "quét map" hoàng cung.

*Bài viết tiết lộ và dự đoán nội dung phim

Trong tập 8 Perfect Crown, Seong Hui Ju (IU) suýt mất mạng vì uống phải ly rượu tẩm quá liều digoxin. Chiếc ly này vốn dĩ nằm ở chỗ Lee Ahn (Byeon Woo Seok) nhưng vô tình lại bị đổi về phía cô. Xác định kẻ chủ mưu nhắm vào anh và dường như Đại quân cũng đã truy ra được danh tính.

screenshot-2026-05-03-115512.png
screenshot-2026-05-03-115457.png
Đại quân quyết không "uốn mình" như trước mà quyết làm rõ mọi chuyện. Seong Hui Ju cũng chọn bảo vệ anh theo cách của mình.

Trong teaser tập 9 của Perfect Crown, Lee Ahn tức giận, đe dọa một người ở hoàng cung: "Đừng tưởng ta không biết những gì ngươi làm". Đó chính là bố của Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) - kẻ luôn lo sợ họ Yoon mất uy danh gia tộc và ám ảnh với việc Lee Ahn sẽ truất ngôi cháu ruột. Video nhá hàng không lộ mặt nhưng có thể đoán chắc chắn ông ta là người bị mắng vì trailer phim có cảnh Lee Ahn túm cổ ông ta với trang phục và bối cảnh y hệt teaser.

screenshot-2026-04-21-175251.png

Suốt 8 tập phim, ​Yoon Sung Won xuất hiện ít và gần như chỉ đến gặp để san sẻ nỗi lo với con gái. Dự đoán, từ tập 9 - 10 của Perfect Crown, cảm giác mờ nhạt của Yoon Sung Won sẽ giảm bớt và bắt đầu lột tả ông là một phản diện thực thụ.

Ông ta chính là kẻ muốn hại Lee Ahn nên đã đầu độc trong ly rượu? Và không loại trừ khả năng Yoon Sung Won cũng là người đứng sau vụ tai nạn xe của Hui Ju. Rất có thể ông ta lo sợ việc điều tra "không có vùng cấm" với hoàng gia sẽ khiến thủ đoạn của mình bại lộ. Hợp đồng hôn nhân của Hui Ju - Lee Ahn bị tung ra là một đòn "phủ đầu" nhằm tạm thời phân tán sự chú ý của dư luận.

Về chuyện hợp đồng hôn nhân bị bại lộ, cú "đánh úp" ở buổi trao học bổng khiến Seong Hui Ju lần đầu tiên lộ rõ sự bối rối và sợ hãi. Lee Ahn đã che chắn, nắm tay cô rời đi và ôm cô an ủi. Cả hai sẽ phải đối mặt với hàng loạt tin đồn ác ý từ dư luận và cuộc chất vấn của hoàng gia.

﻿screenshot-2026-05-03-115616.png
screenshot-2026-05-03-115722.png
Trong teaser tập 9, Đại phi đứng trước mọi người mà chỉ trích Lee Ahn.

Min Jeong Woo (Noh Sang Hyun) cũng là một trong những đối tượng tình nghi là người tiết lộ hợp đồng hôn nhân. Nếu Thủ tướng Min là người công khai thì lý do có lẽ là muốn bảo vệ danh dự hoàng gia do đã tìm được danh tính của người hạ độc nằm trong nội bộ hoàng tộc.

Tuy nhiên, Jeong Woo sẽ chỉ nhận thêm trái đắng khi nhận ra Hui Ju - Lee Ahn đều dành tình cảm sâu đậm cho đối phương, tức là bản thân hoàn toàn "bít cửa" với tiểu thư họ Seong. "Chẳng phải nói chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi sao?" - câu thoại trong teaser tập mới của Perfect Crown nghe giống giọng của Thủ tướng Min. Anh đang chất vấn lại "tình đơn phương" Hui Ju?

Min Jeong Woo có "quay xe" từ trợ thủ trở thành phản diện chia cắt Hui Ju - Lee Ahn hay không? Bản hợp đồng bị tiết lộ được lấy từ két của Đại quân hay bị rò rỉ từ phía Hui Ju? Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu nó bị lộ từ chiếc két. Bởi trong chiếc két này có chứa di chiếu truyền ngôi cho Lee Ahn từ tiên vương. Di chiếu có thể sẽ là chi tiết quan trọng định hình kết thúc của Perfect Crown.

Teaser Perfect Crown tập 9.

Phim gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần. Khán giả có thể theo dõi trên Disney+, MBC, Hulu, Wavve, TVing.

cover-1480.jpg
Sam
#Perfect Crown #Perfect Crown tập 8 #Perfect Crown tập 9 #Perfect Crown tập 10 #IU #Byeon Woo Seok #Lee Ahn #Đại quân Lee Ahn #Seong Hui Ju #Lee An #Gong Seung Yeon #Noh Sang Hyun

Xem thêm

Cùng chuyên mục