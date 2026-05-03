Tân binh gốc Việt gây sốt khi debut tại Thái, fan hai nước phản ứng đối lập

Bảo Trâm - Ảnh, clip: Tổng hợp
HHTO - Xuất hiện tại concert DMD LAND 3 (Thái Lan), một tân binh gốc Việt thu hút phản ứng trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ Việt - Thái.

DMD LAND 3 là concert quy mô lớn nhất trong năm của công ty giải trí DoMunDi (Thái Lan). Đây là dịp để các nghệ sĩ trực thuộc hội tụ trên cùng một sân khấu, kết hợp trình diễn âm nhạc và giao lưu với người hâm mộ. Qua đó, sự kiện góp phần củng cố sức hút cho hệ sinh thái nội dung, đặc biệt là dòng phim Boy Love đang phát triển mạnh tại thị trường này.

Trong hai ngày 2 - 3/5/2026, concert DMD LAND 3 đã diễn ra tại Thái Lan với sự quy tụ của các cặp đôi và nghệ sĩ nam nổi tiếng như như ZeeNunew, MaxNat, TutorYim...

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh những gương mặt quen thuộc, sự xuất hiện của tân binh Matthis Metharam nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc điển trai và phong thái biểu diễn tự tin, cuốn hút.

Matthis Metharam gây chú ý bởi nhan sắc điển trai và phong thái trình diễn cuốn hút. Nguồn clip: @Hoahoctro.vn.

Matthis Metharam sinh năm 2004, là người Pháp gốc Việt, từng theo đuổi con đường thể thao điện tử chuyên nghiệp trước khi được biết đến với vai trò người mẫu ảnh nhờ chiều cao nổi bật cùng gương mặt lai Âu - Á.

Matthis từng là tuyển thủ Esports chuyên nghiệp của tựa game VALORANT với nickname MaTryXs.

Matthis bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng Việt Nam vào năm 2024, sau khi xác nhận hẹn hò với nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài lâu. Matthis sau đó tiếp tục gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò với Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Tân binh sinh năm 2004 và Thiều Bảo Trâm có gần một năm bên nhau. Đầu năm 2025, cặp đôi khiến người hâm mộ tiếc nuối khi thông báo "đường ai nấy đi".

Trước sự xuất hiện của Matthis tại DMD LAND 3, cư dân mạng hai nước Việt - Thái chia làm hai thái cực phản ứng. Tại Thái Lan, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với ngoại hình và phong thái trình diễn của Matthis, ráo riết “truy lùng” danh tính chàng tân binh gốc Việt.

Netizen Thái "truy lùng" danh tính tân binh gốc Việt.

Trong khi đó, cộng đồng mạng Việt Nam lại thể hiện góc nhìn thận trọng hơn. Một bộ phận khán giả cho rằng đời tư tình cảm của Matthis chưa thực sự phù hợp nếu phát triển theo định hướng phim Boy Love của công ty. Nhiều ý kiến mong đợi tân binh sinh năm 2004 sẽ debut trong lĩnh vực âm nhạc và hứa hẹn sẽ ủng hộ hết mình.

Khán giả Việt bất ngờ khi Matthis debut tại Thái chứ không phải showbiz Việt.
#Matthis Metharam #tân binh gốc Việt #debut tại Thái #bạn trai cũ Thiều Bảo Trâm #phản ứng trái chiều

